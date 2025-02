Pešića pitali za Jokića i Eurobasket: Selektor uzvratio jednim pitanjem, ovo Srbiju najviše zanima

Svetislav Pešić pričao je sa novinarima poslije pobjede protiv Gruzije

Izvor: Printscreen/YouTube/FIBA

Srbija je pobijedila u svih šest mečeva u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. U posljednjem meču je u Pioniru savladala Gruziju (63:54) i tako sa maksimalnim učinkom ide na takmičenje. Poslije utakmice je na konferenciju došao Svetislav Pešić.

Odmah poslije Aleksandra Džikića je srpski selektor pričao sa novinarima. Prvo je dao izjavu na engleskom, po protokolu. "Želim da čestitam ekipi Gruzije, počeli su sa odličnom odbranom i malo su nas iznenadili. Iz toga su došli do dvocifrene prednosti i to je bio za nas signal na tajm-autu. U košarci je ponekad važno da imate vrijeme da vidite da li nešto može da vas iznenadi, to je bila agresivna odbrana protivnika. Imali smo neke probleme. Onda smo u trećoj četvrtini našli rješenja, počeli smo da igramo odbranu, agresivniji smo bili, hvatali smo skokove u napadu, pronašli balans. Za nas je važno bilo da smo imali šansu da unapredimo svoju igru. Od tada smo diktirali tempo i pobijedili. Uvijek je bolje za naš identitet, za naše mlade igrače, za one koji su prvi put igrali u ovakvoj atmosferi. Neki su bili malo nervozni, zato je lijepo za njih što su mogli da igraju za reprezentaciju", počeo je Pešić.

Analizu meča zatim je dao i na srpskom jeziku. "Interesantna utakmica za nas u svakom slučaju, naišli smo na jednog protivnika koji nas je baš iznenadio u fantastičnom igrom, uigran su tim, dobro se znaju. Ne slažemo se uvijek u svemu, ali da bi igrao timsku odbranu treba da se uigraš više nego za napad. U napadu postoje neki sistemi, pa se onda tu pronađeš, svaki zna gdje mu je mjesto i šta treba da uradi. U odbrani je teže, treba puno vremena. Vidjeli smo da su baš uigrani, znaju tačno šta i kako da brane, agresivni su bili, imali smo probleme tokom cijelog meča, posebno u prvom poluvremenu."

Znatno bolje bilo je u drugom delu igre. "Na našu sreću utakmica traje dugo, pa smo u trećoj četvrtini našli ofanzivni skok, našli ritam napada, iako nismo bili sjajni, našli smo identitet u odbrani, primili smo samo 10 poena u toj četvrtini. Moramo da negujemo standarde odbrane i bez toga ni mlađi igrači ne mogu da napreduju. Oni su tu jer imaju napadački talenat, ali to nije dovoljno za vrhunske rezultate. I ova utakmica je bila dobra da stvaramo identitet, puno smo pričali u ovih sedam dana. Pričali, snimali, nekih 70 odsto vremena proveli smo u tom sistemu u odbrani. Bilo je tu i napadačkih stvari, ali smo više radili da igramo dobru odbranu i vidjeli ste onda. Svima treba dati po malo vremena. Aleksa je igrao 15-ak minuta. Bilo mi je važno da vidim u kakvom stanju je Jović, kao da ima 24, ne 34 godine, vidjeli ste kakva rješenja ima, kakva su to rješenja, kakva odbrana. Igra bolje nego na Svjetskom prvenstvu u Manili. U dobrom je treningu i ako ovako nastavi, mislim da ćemo od njega i dalje imati svi, ne samo ekipa i ja kao trener, nego svaki igrač ponaosob. Lakše je igrati kada ovakvog igrača imaš iza leđa."

"Slušaj, to je Aleksa"

Jedno od pitanja bilo je o Aleksi i o tome da je "Avramović pokazao veću želju i htenje od nekih mladih igrača". Nije se u potpunosti sa tim selektor složio. "Slušaj, to je njegov identitet, on je zbog toga tu u reprezentaciji. Ne bih ništa oduzeo ostalima koji su igrali. Oni po prvi put igraju u takvom ambijentu, za reprezentaciju, ima malo i pritiska i svega i atmosfera i želja da se pokaže. Ne možemo mi nikome koji su tu prvi put, da im zamjerimo želju, htenje i to. I to je kvalitet i za to ti treba vrijeme, zato je Aleksa tu. Taj identitet se razvija kroz takve primjere i momci su pokazali onako kako mogu u ovom momentu."

Imao je savjet za sve te mlade igrače. "Jasno je, rečeno je i njima, da moraju da nauče da treniraju. Vrhunski igrači razlikuju košarku i to kako se igra, a kako se trenira. To su dvije različite stvari. Nema vrhunske karijere ako ne znaš kako da treniraš i ako ne prihvatiš da je trening najvažnija stvar. Da nije važan, ne bi postojao. Sada je pitanje organizacije privatnog života, pričali smo na tu temu. Nisam samo trener, već neko ko pomaže i primjerima, da im ukažem kako moraš da se pripremiš za svaki trening, da ga prihvatiš kao izazov, ne samo da čekaš utakmicu. Neko ranije dobije šansu, možda nezasluženo, a neko ne dobije, a zaslužio je. Ako nastaviš da radiš i pokažeš odnos prema timu, treningu, mnogo je važno da znaš da talenat nije samo da znaš da driblaš, šutiraš, skačeš, trčiš, igraš dobru odbranu. To je baza, ali je jedna od najvažnijih stvari koji prave razliku je mogućnost da instrukcije koje dobiješ od trenera, kako ih brzo prihvatiš i realizuješ. Da naučiš da treniraš i da zadatke koji su ti postavljeni i individualne i timske, da ih sprovedeš. I to je talenat. Trener je najvažnija osoba za njih. Tu su roditelji, agenti, mediji, svi oni imaju svoje mjesto, ali moraju da prate ono što im trener kaže. To je put do uspjeha.

Koga Srbija ne bi željela?

Ima li nekoga koga selektor Pešić ne bi želio da dobije na predstojećem žrijebu koji je na programu 27. marta? "To je dobro pitanje. Ako hoćemo da se borimo za medalju. Sve ekipe su, kada dođe tih osam, nadam se da ćemo i mi biti među osam, to su sve ekipe koje zaslužuju respekt i teško je sada reći koga ne bih želio. Mi treba da gledamo sebe. U kom sastavu ćemo da igramo, hoće li svi ti kandidati na koje se računa, hoće li fizički da budu zdravi. To je prvo. Ne znamo ko će da bude u našoj grupi, znaće se to na žrijebu 27. marta i to će da bude važno. Puno stvari ne zavise od mene. Rano je da mogu da kažem koga bih želio. Ako hoćemo da budemo najbolji u Evropi onda morate svakoga da pobijedite, nema tu mnogo izbora."

Otkrio je plan i program pred Eurobasket. "Okupljanje bi bilo 28. jula, to je ponedjeljak, tada bi trebalo da se okupimo. Imamo već neke pozive za utakmice. Nismo još odlučili. Igraćemo neke turnire, neke mečeve. Tek u posljednjoj nedjelji, pred odlazak, da ćemo da igramo jednu ili dvije utakmice ovdje, ne znam sa kim. Imamo pozive od Španaca, Grka, Francuza, Nijemaca. Sačekaćemo, da vidimo prvo žrijeb, gdje smo. I da vidimo šta nam odgovara. Tada se okupljamo u Beogradu."

"Šta znači kompletni?"

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Posljednje pitanje na konferenciji bilo je o tome da li će Srbija igrati u punom sastavu na Evropskom prvenstvu. Nije bilo spominjanja imena, ali je jasno da se misli na Nikolu Jokića, Bogdana Bogdanovića, Vasu Micića... "Šta znači kompletni? Ne mogu da kažem ništa na tu temu. Ja lično ne bih želio da bude prevelikih promjena u odnosu na ova takmičenja dva posljednja. Nema razloga da pravimo neke prevelike promjene. Biće nekih sigurno, ali nema vremena za velike eksperimente. Ako svi budu zdravi, ispunićemo ti želju da budu oni koje ti želiš da budemo u kompletnom sastavu. To je i moja želja. Teško je iz ove perspektive. Danas je 24. februar. Daleko je kraj sezone. Vidjećemo. Pričamo sa svim igračima.

Poslije toga je Kari otkrio i jedan zanimljiv detalj o Filipu Petruševu koji je bio u Pioniru. "Vidite koliko se taj identitet stvara. Petrušev je došao prije početka u svlačionicu, bio je sa nama u svlačionici na poluvremenu i na kraju utakmice. Bogdanović je zvao, čestitao. Nije mene Bogdan zvao, nego igrače. Zvao je prije odlaska u Finsku, pa poslije te utakmice u Finskoj. Vjerovatno će i večeras zvati i sutra", zaključio je Pešić.