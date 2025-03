Grci žele najboljeg igrača Evrolige u reprezentaciji: Amerikanac ih odbio

Kendrik Nan nema namjeru da igra za reprezentaciju Grčke.

Kendrik Nan jedan je od najboljih igrača u Evroligi. Prosječno bilježi 20,7 poena, 3,8 asistencija i 3,5 skokova po meču. Imao je neke nevjerovatne partije, poput meča sa Armanijem kada je dao 39 poena ili protiv Efesa kada je "spakovao" 36. Zbog toga su ga zvali da igra za reprezentaciju Grčke.

Ekipa u kojoj bi bili Janis Adetokumbo i on svakako bi imala veće šanse za uspjeh na velikim takmičenjima. Ali, to se neće dogoditi. Bilo je priča da bi on mogao na mjestu naturalizovanog igrača da zamijeni Tomasa Vokapa.

Upravo je to bilo i jedno pitanje u intervjuu. "Žao mi je, ali to se neće dogoditi", jasno je rekao Nan i tako stavio tačku na potencijalno igranje za reprezentaciju Grčke.

