Bosna se kockala, ali savladala Podgoricu! "Studenti" idu ka plej-ofu ABA 2 lige

Sarajlije stigle do zlata vrijedne pobjede u borbi za plej-of.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Košarkaši sarajevske Bosne napravili su u trećem kolu druge faze ABA 2 lige veliki korak ka plasmanu u plej-of!

U Skenderiji su izabranici Aleksandra Damjanovića, povratnika na klupu "studenata", trijumfovali nad Podgoricom rezultatom i pred preostala tri kola zauzimaju drugo mjesto u grupi, iza Zlatibora (3:0), a ispred Heliosa (1:2) i Podgorice (0:3).

BOSNA – PODGORICA 71:69

(21:20, 16:9, 17:20, 17:20)

Poslije izjednačene prve dionice, završene rezultatom 21:20, Bosna je rivalu u drugom kvartalu dozvolila samo devet poena, da bi u trećoj četvrtini u jednom trenutku imala i 16 poena prednosti (51:35).

Međutim, do kraja tog perioda, u preostalih šest-sedam minuta, viđena je velika povratnička serija Podgoričana, koji su tako u završnu četvrtinu ušli uz minus od samo pet poena (54:49).

Ipak, na startu posljednjeg perioda, Bosna je uspjela da odbije nalet Crnogoraca i stigne do plus devet (60:51) na osam minuta do kraja.

Kada je na 100 sekundi do kraja bilo 71:61, činilo je da je ovaj meč prelomljen. Ipak, na 37 sekundi do kraja, Podgorica je poenima Balše Živanovića prišla na pet poena minusa (71:66), da bi na 12 sekundi do kraja trojku za 71:69 postigao Danilo Lacmanović za dramu.

Bosna je, međutim, uspjela da iskontroliše situaciju do kraja i upiše veoma važna dva boda.

Do pobjede je Bosnu predvodio Adin Vranac sa 14 poena (uz osam skokova), Haris Delalić je postigao 13, dok je dvocifren broj poena imao i Đoko Šalić, zaustavivši se na deset.

Kod Crnogoraca su Pavle Đurišić i Entoni Smit uknjižili po 16 poena, dok je četiri manje imao Ksavijer Rouds.

ABA 2 liga nastavlja se sljedeće sedmice, a Bosna će u četvrtoj rundi gostovati večerašnjem rivalu.

(mondo.ba)