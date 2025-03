Mega je pobijedila Budućnost u Beogradu i tako unijela promjene na tabeli ABA lige.

Mega je poslije dva bolna poraza došla do velike pobjede! Ružičasti su na domaćem terenu savladali ekipu koja je u vrhu tabele regionalnog takmičenja. Budućnost nije imala nikakve šanse u Hali sportova, pošto je tim Marka Baraća bio bolji i slavio rezultatom 93:79. Tim je, kao i inače, predvodio Bogoljub Marković koji je meč završio sa 27 poena, ali je u završnici susreta važnu ulogu imao i Timotej Malovec koji je vezao četiri poena.

Ovim porazom Budućnosti stanje na tabeli je postalo nešto drugačije. Tim iz Crne Gore je dosad bio izjednačen sa Partizanom koji ima 19 pobjeda i dva poraza. Budućnost je prethodno pobijedila Partizan u Areni u 12. kolu regionalnog takmičenja 97:90, a dobila je i Crvenu zvezdu takođe u Beogradu 96:89. Dakle, Budućnost sada ima 19 pobjeda i tri poraza, a Partizan svoj naredni meč igra u ponedjeljak protiv FMP od 19 sati, pa bi stanje na tabeli moglo da bude znatno jasnije poslije tog meča.

Mega je dobro otvorila meč, dok je Budućnost do petog minuta vodio jedino Kenan Kamenjaš. S druge strane, gotovo svi igrači su bili raspoloženi i razigrani, što je oslikavao i rezultat (12:6). Nastavili su ružičasti u svom ritmu, a dobra igra Mihaila Petrovića u završnici prvih deset minuta pomogla je izabranicima Marka Baraća da na pauzu odu sa 11 poena prednosti (23:12).

Vidi opis Mega pomogla Partizanu i Crvenoj zvezdi! Bogoljub Marković srušio Budućnost! Mega Budućnost ABA liga Bogoljub Marković

U nastavku je Bogoljub Marković predvodio domaći tim, a igralo se koš za koš, što je Megi i odgovaralo kako bi održavala lagodnu prednost. Pokušala je Budućnost u završnici druge četvrtine serijom od 6:0 da priprijeti (40:33), ali je Mega imala spreman odgovor. Milijašević je bio precizan izvan linije 6,75, a onda i Marković, pa su ružičasti mogli na veliki odmor nešto rasterećeniji.

Zaista su svi u Megi bili raspoloženi u ovom meču, svi su pomagali da se razlika održi. Ritam je bio na strani domaćina koji je u mini-serijama dolazio do poena, dok je Budućnost samo u nekim momentima prekidala nalet domaćina. Rašid Sulejmon je bio predvodnik svog tima, ali je do poena dolazio uglavnom sa linije penala, što svakako nije bilo dovoljno da tim iz Podgorice stigne do preokreta (70:59).

A, kad je već sve teklo po planu, lakše se i igralo u domaćem timu. Megi je trojkama na početku odlučujuće dionice pokušao da uzdrma rivala, ali je Kroflić jednim pogotkom izvan linije 6,75 uspio da vrati stabilnost u tim (78:65). Nije dugo prošlo, a pomogao je i Jelavić ispod koša. Razlika je bila velika, ali ne i dostižna, pa je bilo neophodno održati je, a kao predvodnik tima tada se istakao Timotej Malovec koji je vezao dva jako važna poena, najprije je snažno zakucao, a potom je išao i na polaganje na opšte oduševljenje publike u dvorani (88:73).

Mega: Milenković, Miljenović 8, Jelavić 13 (7sk), Vukčević, Marković 27 (5sk, 4as), Kroflič 13 (4as, 4sk), Milijašević 5,Milutinović, Srzentić, Jović 2, Petrović 19 (8as, 3sk), Malovec 6 (6sk, 3as)

Budućnost: Morgan 2 (10sk), Sulajmon 13 (4as), Ilić 4, Megi 14, Minić, Tanasković 17, Jovanović 4, Drežnjak 3, Omić 2, Rajt 13 (8as, 3sk), Azubike, Kamenjaš 8







