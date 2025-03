Batalio fudbal zbog košarke, a sad ga vide u NBA ligi: Jedini Srbin na draftu blista u ABA, ovo je njegova priča

Bogoljub Marković pruža fantastične partije u ABA ligi i mnogi ga vide u NBA ligi na ljeto.

Srbija bi na predstojećem NBA draftu mogla da ima jednog igrača - Bogoljuba Markovića (19). Dok svi pričaju o Kuperu Flegu, talentovani srpski košarkaš pruža odlične partije u seniorskoj konkurenciji. Dao je 27 poena i donio pobjedu Megi protiv Budućnosti, dobio je priznanje za najkorisnijeg igrača (MVP) kola ABA lige i pokazao zašto ga prate timovi iz najjače košarkaške lige na svijetu.

Prema portalu "Bleacher Report", koji je napravio projekciju predstojećeg drafta, Marković je na 33. poziciji i napredovao je za pet mjesta u odnosu na prethodne projekcije. Po tome bi ga trenutno izabrao Šarlot, ali to ništa ne mora da znači, jer su sve to samo predviđanja. Zanimljivo je i da ga na istom sajtu porede sa Aleksejom Pokuševskim. "Dao je 27 poena i pokazao skautima šuterske sposobnosti. Takođe je pokazao i vještine vođenja lopte za tako visokog igrača, ima 41.7 odsto za tri, ali umije da pogađa i na druge načine, da kreira za sebe i da ide na prodor. Ne blokira previše šuteva, ali je njegova produkcija u ofanzivi i u dodavanjima sve konstantnija", piše u tekstu.

Ono što mnogi ne znaju o njemu jeste da se kao mlađi bavio fudbalom, da je košarku izabrao zato što su ga prebacili na gol i vidi se da je sve to bila dobra odluka. Oglasio se poslije partije koja ga je lansirala. "Budućnost je igrački, po kvalitetu, sigurno jača od nas. Ali, naša igra je zaista specifična, jer i najjačim ekipama možemo da pariramo i stvorimo ozbiljne probleme. Jogi Ferel nije igrao za Budućnost i znali smo da u tome leži naša šansa. Trener Barać nam je u pripremi ovog duela usadio takav način razmišljanja da i mi možemo da se pitamo, što nam je omogućilo da sa pozitivnim mentalitetom uđemo u utakmicu. Na kraju se sve to isplatilo. Ključ je bila odlična timska igra. Imali smo veoma dobra protok lopte u napadu i bili svjesni da iz dobre odbrane možemo da dobijemo dodatno samopouzdanje i igru u tranziciji što je naše najjače oružje", rekao je Marković poslije pobjede Mege.

Zašto je prešao sa fudbala na košarku?

Bogoljub Marković

Marković je dobio priznanje za fenomenalnu partiju, bio je MVP kola ABA lige. Nije o tome htio previše da priča. "Zahvalnost prije svega dugujem treneru na povjerenju i saigračima na podršci. Sve je posljedica te timske igre iz koje sam uspio da izvučem najviše. Imao sam veliku minutažu, ali sam bio spreman. Ovoga puta to sam bio ja, u nekoj drugoj utakmici će to sigurno biti neko drugi i sve dok budemo igrali ovako timsku košarku sve će biti dobro."

Sada je bio MVP kola, a ono što mnogi ne znaju jeste da je on prije košarke igrao fudbal i da je u jednom momentu prekomandovan na poziciju golmana. To mu se nije dopalo, pa je odlučio da pređe na košarku, uz podršku oca koji je takođe bio košarkaš. U Megu je došao iz užičke Slobode u ljeto 2021. godine sa samo 16 godina. Sa juniorima Mege je blistao, osvojio titulu Evrolige 2022. godine i tri trofeja ABA lige, a onda je prošle sezone išao na kaljenje u OKK Beograd.

"To mi je zaista mnogo pomoglo, jer sam na pravi način mogao da se pripremim za ono što me je sačekalo ove sezone u ABA ligi koja je izuzetno kvalitetna. Iako sam se prvi put susreo sa seniorskom košarkom, prošle sezone u OKK Beogradu sam imao vrlo značajnu ulogu. Trener Vule Avadalović mi je pružio veliku pomoć i mislim da bez tog iskustva i minutaže koju sam imao u KLS ne bih mogao da igram ABA ligu na ovom nivou. To je još jedna potvrda ispravnosti i djelotvornosti sistema koji je uspostavljen u Megi."

Pešićev poziv put u Ameriku

Pričao je Bogoljub i o radu u Megi i o tome šta je naučio i koliko mu je sve to pomoglo u procesu sazrijevanja. "Postoji izvrstan odnos svih ljudi u klubu prema igračima. To gradi posebnu vrstu povjerenja, osjeća se posvećenost svih trenera na bukvalno svakom treningu i zato svako od nas pokušava da izvuče maksimum. Konstantno smo podsticani na rad profesionalnim pristupom i vrhunskim uslovima koje imamo. Učimo da koristimo brzinu i prije svega da imamo samopouzdanja da uzimamo neke šuteve za koje neki drugi igrači možda ne bi imali. Mislim da nam to najviše pomaže da se najbrže razvijamo u ovoj fazi naših karijera. Zato mi je mnogo drago što sam dio kolektiva kakav je Mega."



Markovićev ogroman potencijal nije promakao ni selektoru Pešiću koji ga je već dva puta pozivao u nacionalni tim tokom kvalifikacija za predstojeće Evropsko prvenstvo, ali ni NBA lovcima na talente pa će Marković biti učesnik čuvenog "Najki hups samita" koji će se održati u Portlandu 12. aprila. "Vjerujem da će to biti super iskustvo. Već sam imao prilike da učestvujem na takvim kampovima. Prije dvije godine u februaru bio sam u Solt Lejk Sitiju, a zatim i na čuvenom kampu u Trevizu. Znam šta me očekuje i zato idem da pokupim što je moguće više znanja i pokažem šta umijem."

Zanimljivo je da će Marković biti 16. košarkaš iz Srbije koji će biti dio reprezentacije svijeta koja će se suprotstaviti najboljim mladim košarkašima iz Amerike, a treći iz redova Mege poslije Nikole Jokića i Kostje Mušidija. Tamo su bili Igor Rakočević, Vladimir Radmanović, Milenko Tepić, Boban Marjanović, Milan Mačvan, Stefan Peno, Boriša Simanić... "Svjestan sam da će svi znati da dolazim iz kluba u kom je stasao Nikola Jokić, ali zaista ne osjećam dodatni pritisak. Dovoljno dobra stvar je da sam pozvan, to je samo po sebi veliki plus za mene tako da ne vidim šta mogu da izgubim, pa iz tog razloga nema ni treme. Potrudiću se da srpsku košarku, Megu i sebe predstavim u najboljem svjetlu“, konstatovao je Marković

Kakav je njegov plan?

Vide ga mnogi na ljeto u NBA ligi, predviđaju mu dobar plasman na predstojećem draftu, ali na sve to Bogoljub gleda drugačije. Ne pravi dugoročne planove. "Obično kada mladi igrači govore na ovu temu pominju se timovi iz Evrolige, NBA liga.... Ja tako ne razmišljam. Jedno je šta ja želim, a drugo šta ja mogu u ovom trenutku. Ono što je jedino sigurno da do kraja ABA lige imamo još osam utakmica i da ćemo se boriti za plej-of. Ispred mene je još mnogo rada i mukotrpnih treninga kako bih unaprijedio svoju igru. Želja je sigurno NBA liga jednog dana, ali ništa od toga trenutno nije u fokusu osim da sezonu završimo na najbolji mogući način i sa Megom se plasiramo u plej-of", zaključio je Marković.

Na dobrom je putu, stoji čvrsto na zemlji i nigdje još ne "leti", zna da ima mnogo rada pred njim i da ne zavisi sve samo od talenta koji je neosporan.