Luka Dončič aktivno govori nekoliko jezika. Neke je naučio od roditelja, neke je morao da uči zbog košarke i svoje profesije. A da li može da se mjeri sa Novakom? To može malo ko.

Izvor: Printscreen/YouTube/Tennis TV/Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Luka Dončić nije bio raspoložen poslije poraza svojih Los Anđeles Lejkersa, ali kada je čuo srpski odmah je odgovorio na pitanja. Nije novost da on govori srpski, ali koliko jezika zapravo razumije i govori jedan od najboljih košarkaša današnjice?

"Može li na maternjem jeziku?" pitao ga je reporter RTS-a Aleksandar Žigić, a nakon što se pomalo zbunio, odgovorio je na pitanje, pa pričao kratko i o Nikoli Jokiću. Viđali smo Dončića ne samo da odgovara na pitanja na srpskom već i kako psuje na našem jeziku.

Uz to je "zarazio" Ameriku našom muzikom, pa je tako Vera Matović i njen hit "Miki Milane" stigao i do reklame za "Najk", a koje jezike pored srpskog govori Luka Dončić? Lako je pretpostaviti, samo treba pratiti njegov život i karijeru.

Koja četiri jezika govori Luka Dončić?

Vidi opis Koje sve jezike priča Luka Dončić? Kad stane pred mikrofon, ostanu bez teksta kao pred Novakom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Iako smo se potajno nadali da će obući dres Srbije, iako ponosno ističe svoje srpsko poreklo Dončić je reprezentativac Slovenije. Rođen je i odrastao u ovoj zemlji, gde mu je otac igrao košarku. Majka mu je Slovenka i on tečno govori slovenački, što je zapravo njegov maternji jezik.

Kada je sa 13 godina morao da se preseli u Španiju zbog karijere, morao je da nauči španski. Kako je ostao prvo u omladinskim kategorijama Real Madrida godinama, a onda je kao 16-godišnjak počeo da dominira i među seniorima, imao je kada da usavrši španski. Probali su Španci i da ga ubijede da igra za reprezentaciju, ali od toga nije bilo ništa.

Uz to naravno da Luka govori engleski. Zbog karijere se rano preselio u Sjedinjene Američke Države, ali nije to razlog zbog koga je naučio ovaj jezik. Kao i većina njegovih vršnjaka ućio ga je u školi i naučio ga je uz popularnu kulturu, sport i internet vrlo rano.

Ko ga je naučio srpski, a ko druge jezike?

Pogledajte 02:35 Saša Dončić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srpski ga je svakako naučio otac. Tata Saša Dončić je Srbin iako je rođen u Sloveniji. Rodno mjesto mu je Šempeter, ali je porijeklom sa Kosova i Metohije. Što se tiče slovenačkog naučio ga je od majke Mirjam Poterbin, koja je u vrijeme kada je upoznala Sašu bila vlasnica frizerskog salona. Španski i engleski je naučio kako u interakciji sa saigračima i drugarima, tako i u školi.

Ko zna više jezika, Novak ili Luka?

Vidi opis Koje sve jezike priča Luka Dončić? Kad stane pred mikrofon, ostanu bez teksta kao pred Novakom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TORSTEN BLACKWOOD / AFP / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: PAUL CROCK / AFP / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: GREG WOOD / AFP / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Virginie Bouyer/Tennis Magazine/ / Newscom / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Virginie Bouyer/Tennis Magazine/ / Newscom / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Cao Yang / Avalon / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Dobro, nije neko pitanje. Malo je onih koji mogu da izađu na crtu Novaku kada su jezici u pitanju. Osim naravno srpskog on savršeno priča engleski, njemački i italijanski. Zna da razgovara na španskom i portugalskom, a na Rolan Garosu redovno poboljšava znanje francuskog koje je već odlično.

"Srećna Nova godina. Kako ste? Hvala na vašoj podršci dragi prijatelji iz Kine", rekao je na tečnom kineskom jednom prilikom i šokirao Olgu Danilović. Ne samo kineski, delimično zna i ruski, japanski i arapski, a to je sve ono što znamo. Ko zna, vrlo vjerovatno uči i neki novi jezik jer je istakao da mu je to hobi.

"Obožavao sam da učim jezike otkako sam bio dijete. Vrlo brzo sam shvatio da ako želim da budem teniser da će mi jako pomoći da govorim nekoliko jezika jer se stalno putuje po svijetu. Čak i kao junior sam putovao po Evropi, Americi i Bliskom istoku. Kada sam napustio školu odlično sam znao engleski i nastavio sam da se poboljšavam. Takođe sam naučio nešto njemačkog, koji sam upotpunio na akademiji kod Nikija Pilića od 12. do 16. godine. Tokom tog perioda upoznao sam nekoliko Italijana i počeo sam da radim sa njima, što se nastavilo tokom moje karijere. Probao sam od početka da pričam sa njima na njihovom jeziku i tako sam naučio italijanski. Jako mi se svideo. Imam težnju da nastavim da se usavršavam u ovom aspektu i da naučim nove jezike. U mojoj zemlji često kažemo da osoba vrijedi onoliko koliko jezika poznaje i da je jako bitno pokazati poštovanje i interesovanje za govorenje lokalnog jezika. Kada neko pokuša da nauči lokalne fraze to je jako vredno. Mnogo jezika se govori u mojoj svlačionici i to mi dolazi prirodno. Samo je pitanje koliko smo spremni da učimo jedni od drugih. Sada postoji toliko metoda da se jako brzo nauči neki jezik, samo je pitanje volje. Ako nešto želite, naći će te vremena. Ako ne želite, naći ćete izgovor", rekao je Novak jednom prilikom.