"Molim vlasnike ABA lige da razmisle, dok nije kasno": Srpski klub digao glas zbog zabrane

Strajin Nedović koji vodi ekipu Zlatibora ne želi da mu se opet desi isto što mu se desilo prije nekoliko godina.

ABA liga mora da reaguje, srpski klubovi to traže! Prvi rang takmičenja ima šest srpskih timova (Crvena zvezda, Partizan, Mega, FMP, Borac Čačak, Spartak Subotica) i to znači da iz ABA 2 lige nema prolaza za srpske klubove u viši rang. To pravi velike probleme zbog dominacije srpskih ekipa u tom rangu i sada je o tome otvoreno govorio Strajin Nedović.