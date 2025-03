"Tad sam prvi put zaplakao pred suprugom": Pred meč sa Crvenom zvezdom otkrio kad završava karijeru

Fabijen Kozer je pred meč sa Crvenom zvezdom u Evroligi pričao o završetku karijere i teškoj odluci da napusti Real Madrid poslije godina dominacije i osvajanja trofeja.

Crvena zvezda će igrati sa Olimpijom iz Milana u četvrtak i probati da tu prekine niz poraza, a pred ovaj meč oglasio se veteran u redovima tima iz Italije Fabijen Kozuer. Ovaj 37-godišnji šuter je došao u redove Olimpije iz Real Madrida poslije mnogo godina i trofeja u Španiji, a sada je otkrio da mu je jasno da je blizu kraja karijere.

Pred meč u kome se svi pitaju da li će nastupiti Nikola Mirotić, iskren je bio Francuz i otkrio je da sve više osjeća godine i da ne može da porekne da bi uskoro mogao da se oprosti od aktivnog igranja košarke. Nije mu to lako jer i dalje uživa, ali jednostavno tijelo sve manje sluša.

"Ne želim da lažem, za tri mjeseca ću imati 38 godina i počinjem to da osjećam. Osim toga, malo je komplikovana godina sa fizičke strane. Prije dva mjeseca sam imao pubalgiju koja me je mučila nekoliko nedjelja i to i dalje osjećam. Osjećam da forsiram svoje tijelo jer znam da sam bliže kraju nego početku. Zaista pokušavam da uživam u posljednjim momentima košarke, pa da li to bilo ove ili sljedeće godine. Još uvijek ne znam, nisam konačno odlučio. Samo znam da bih radije da se ne kajem kasnije. Uostalom tek dolaze najvažniji dijelovi sezone i uvijek je dobro biti sa ekipom", rekao je Kozer.

Za sada se dobro osjeća, ali je istakao da mora da misli i o porodici koja ga godinama prati. Doduše pratili su ga u Madrid, Milano, po Francuskoj i Španiji, nije bilo loše. "Moram da razmislim mnogo, ali imam vremena. Pokušavam da ne mislim previše jer zaista uživam u košarci dok igram. Još uvijek se jako zabavljam. Fizički bih mogao da izdržim do četrdesete bez ikakvih problema, ali takođe imam suprugu koja me prati mnogo godina i brine o djeci. Mnogo se potcjenjuje rad porodica košarkaša. Oni su stub naše stabilnosti na terenu i u nekom momentu moram da prestanem da budem sebičan. Tako da ću završiti karijeru ove ili sljedeće godine, neću igrati poslije četrdesete", dodao je on.

Kozer otkrio zbog čega je zaplakao

Igrao je za Real Madrid od 2017. do 2024. godine, sa ovom ekipim je osvojio dvije Evrolige i to prvu u Beogradu 2018. godine sa Lukom Dončićem u timu. Kada su mu u "kraljevskom klubu" rekli da je višak morao je da pusti suzu. Htio je da završi svoju priču u Madridu, ali nije bilo suđeno.

"Bila je to jako teška odluka. Real je moj omičjeni klub, mnogo toga sam iskustio tamo, ne samo titule. Dva sina su mi rođena u Madridu i imam sjajna prijateljstva. Dan kada su mi rekli da mi neće produžiti ugovor, tada me je žena prvi put vidjela da plačem. To govori mnogo o tome koliko mi je taj klub značio. Nije to bila moja odluka, to je bio izbor Real Madrida. Uvijek sam se nadao da ću ostatati, ali sam takođe znao da sa odlaskom Rudija Fernandeza i Serhija Ljulja postoji želja za promjenom generacija. Mislim da su htjeli da se podmlade. Uvijek sam zamišljao da ću završiti moju karijeru u Madridu. To je bio moj cilj. Prošlog ljeta sam osjetio jedno od najvećih razočarenja karijere. Ali u nekom momentu sam morao da prihvatim realnosti, kao kada ste i dalje zaljubljeni u nekoga ko vas ne želi. Morate da idete dalje, da nađete neđšto novo i to pokušavam u Milanu. Nemam ništa protiv Real Madrida, naprotiv. Zahvalan sam im na svemu što sam tamo iskusio. Odigrao sam skoro 500 mečeva za klub, uzeo 14 trofeja, bilo je to nevjerovatno poglavlje u mom životu, a sada pišem jedno novo".

