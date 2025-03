"Jokić neće da prizna, ali to nikada kod njega nisam vidio": Trener Denvera zgužvao papir, zabrinut je za Srbina

Trener Denvera Majkl Meloun bio je vidno nezadovoljan poslije pobjede potiv Lejkersa.

Izvor: Printscreen/YouTube/DNVR Sports

Denver je uspio da slomi otpor Lejkersa (131:126) i da dođe do pobjede u neizvjesnoj završnici. Očekivalo se da će dosta lakše da upiše pobjedu, pošto je gostujući tim u Koloradu igrao bez Luke Dončića i Lebrona Džejmsa, ali je bilo napeto do posljednjeg minuta.

Na konferenciju za medije došao je trener Nagetsa Majkl Meloun koji je bio vidno ljut zbog prikazane igre. Odmah je uzeo papir sa statistikom, zgužvao ga i bacio. "U redu moramo da bacimo ovo, Vašington dolazi odmah. Ovo nije izbor za mis svijeta. Ne dobijamo ocjene za pobjede, pobijedili smo i to je to", počeo je Meloun.

Nastavio je da objašnjava šta mu smeta. "Imamo stvari koje moramo da popravimo. Skokovi, dali smo im 38 poena na ofanzivne skokove i izgubljene lopte. Još jedna utakmica u kojoj smo u prvoj četvrtini igrali previše opušteno, to je recept za katastrofu. Ne smijemo to da radimo, moramo spremnije da ulazimo u meč. Završili smo meč serijom 8:0 što je dobro, gubili smo tri razlike, pobijedili u posljednjem minutu, čestitamo i njima, dali su sve i učinii su meč zanimljivijim."

"Šta Jokić i Marej moraju bolje?"

Nikola Jokić i Luka Dončić Izvor: YouTube/Chaz NBA

Upravo su Jokić i Džamal Marej riješili ovaj meč. Kanađanin je dao ključnu trojku, a Srbin je prije toga pogodio pod faulom i vratio ekipu i život. Meloun je vidio da su njih dvojica uzeli po 16 šuteva na cijelom meču. "Kao u svakoj četvrtini kada je na terenu, vidjeli ste šta je Džamal radio u drugom poluvremenu, dao je bitan šut u posljednjem kvartalu. Jokić je šutnuo samo 16 šuteva, Marej isto, moram da im dam više šuteva, 20-25 šuteva, nije to nepoštovanje drugih, potrebno nam je da oni šutiraju više. Džamal je pogodio važne šuteve kada nam je bilo najbitnije, imali smo dobre napade iz tajmauta. Nije bilo lijepo, moramo da 'počistimo' dosta stvari, ali nam pomaže na 15 mečeva do kraja. Lijepo je što imamo taj luksuz da njih dvojica budu na terenu kada se meč rješava, pokazali su to u posljednjih nekoliko godina", poručio je Meloun.

Sledi meč sa Vašingtonom koji je na dnu tabele, ali trener Nagetsa ne zaboravlja da je njegov tim upravo od njih ubjedljivo izgubio u prethodnom okršaju. "Već su nas pobijedili, čak i da smo dobili ili izgubili od Lejkersa sa 40 razlike, ali smo od Vizardsa izgubili. Tako smo opušteno ušli u taj meč u kom su nas lako dobili, sad imaju Markusa Smarta, Krisa Midltona, biće to naša peta utakmica u sedam dana, a to je ono što me brine. Igramo protiv tima koji nas je pobijedio i to treba da nam bude jedina stvar u glavi."

Nikola Jokić i Markif Moris

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Uslijedilo je i pitanje o tome da li su njegovi igrači možda malo opuštenije ušli u meč i mislili da će lako da dobiju zbog oslabljenog rivala. "Ne znam. Mislim da nije bilo tako, pričali smo tokom dana da nije važno ko igra za njih, nego da moramo da razmišljamo samo o sebi. Na tabeli smo imali jedan trijumf više od njih, znali smo da moramo da igramo bolje, posebno u defanzivi. Ne bih rekao da smo gledali kao da smo to dobili. Moramo da nađemo način kako da počinjemo meč bolje, što nam se često dešava."

"Kada ste vidjeli da Jokić promaši pet bacanja?"

Nikola Jokić highlights protiv Lejkersa Izvor: Youtube/nba screen

Jokić je bio najefikasniji u svom timu sa 28 poena (8/12 za dva, 0/4 za tri i 12/17 sa linije penala), upravo je taj jedan detalj primijetio i Meloun kada je dobio pitanje o odmoru igrača. Pitali su ga novinari da li će neki od njih da dobiju poštedu protiv Vizardsa. "Kada ste vidjeli Jokića da je promašio pet slobodnih bacanja? Kad ste to vidjeli? Jokić to neće da prizna, ali ne možete da mi kažete da ne utiču na njega problemi sa laktom", izgovorio je Meloun.

Onda je nastavio da odgovara na pitanje o umoru. "Sljedeće nedjelje bar nemamo uzastopne utakmice. Znam da zvuči kao da se šalim, ali ponekad je odmor u tome da ne rade apsolutno ništa, da se odmore, da budu dalje od terena. Ako treba da gledamo na odmor na utakmicama, to ne možemo. Imamo 15 mečeva, znači sada smo na drugom mestu. Ako vam kažem da ćemo da završimo sezonu na sedmom mestu, nije nemoguće, ako vam kažem da ćemo da budemo drugi, to je dosta realno. Imamo dosta timova sa direktnim rivalima, ti rezultati praviće razliku, komuniciraćemo, pričaćemo sa svima."

Majkl Meloun konferencija posle Lejkersa Izvor: YouTube/DNVR Sports

Svjestan je i on da je težak raspored i preveliki broj utakmica uticao na dosta ocilacija u njegovoj ekipi. "Minesota nas je razbila nedavno, pokušavam da psujem manje i da budem dobar katolik. Pokušavam da se stavim u kožu mojih igrača, kada izgubimo znam da smo svi mogli da uradimo bolji posao. Znam šta se traži od ovog tima, na poluvremenu sam im rekao da ne igramo dovoljno dobro, a ovo nije prijateljska utakmica pred početak sezone, da se borimo za mjesto na tabeli, bili smo bolji u drugom poluvremenu, ali znam da moramo još bolje. Ponekad moraš da biraš bitke, da paziš, volim ove momke, dali su mi sve, moram da izvlačim još više iz njih", zaključio je Meloun.