"Mislio sam da su ga hakovali": Dirk Novicki otkrio kako je trejdovan Luka Dončić

Dirk Novicki iznio je nove detalje oko toga kako je saznao za trejd Luke Dončića iz Dalasa u L.A. Lejkerse.

Izvor: YouTube/41 CAMPUS/Jeff Skversky/Screenshot

Prošlo je mhesec i po dana od kada je Luka Dončić trejdovan iz Dalasa u L.A. Lejkerse, a buka oko toga se i dalje ne stišava. Čim je sve potpisano, počelo je da se spekuliše da bi u budućnosti moglo da se dogodi da je to jedan od najgorih poteza u istoriji NBA, naravno iz ugla Dalasa, ali interesantno je da takav zaključak već sada može da se izvede.

Dončić igra odlično za Lejkerse i nema ni naznake "problemima sa kilažom i povredama" zbog kojih ga je Dalas navodno poslao u Los Anđeles, dok s druge strane Maveriksi imaju nevjerovatne muke i trener Džejson Kid ne može da nađe osmoricu za utakmicu. Entoni Dejvis, koji je stigao iz Lejkersa, povrijedio se na prvoj utakmici, Kajri Irving je završio sezonu, a još mnogo košarkaša nije u opticaju da igra.

Zato je na meti generalni menadžer Niko Herison, kao i vlasnici porodice Adelson i Dumont, za koje najveća legenda u istoriji Mavsa Dirk Novicki takođe ne nalazi opravdanje. Gostujući u jednom njemačkom podkastu, Novicki je objasnio da je ostao zatečen potezom koji su povukli.

Kako je Novicki reagovao zbog Dončića?

Izvor: hristian Petersen / Getty images / Profimedia

"I ja sam bio šokiran. To je dobra riječ za to. Bili smo na porodičnom putovanju, dugo smo boravili u Evropi, čak i tokom zime, a zatim smo malo proputovali kroz Aziju. Na kraju putovanja bili smo na Maldivima, samo smo se opuštali na plaži... Bio je to bukvalno posljednji dan, i ja sam bio u svojoj sobi, spremao se da spakujem stvari. Onda mi je odjednom telefon eksplodirao od poziva i poruka iz cijelog sveta. Odmah sam otišao na Tviter, pročitao vijesti i u prvi mah sam bio samo šokiran, kao i svi ostali", prisjetio se Dirk Novicki.

"Mislim da niko nije očekivao da će Mavsi ikada trejdovati Luku. Za mene je to bilo potpuno neočekivano, potpuno iznenada. Bio sam toliko zatečen da sam sve ostavio po strani".

Nije mogao da dođe sebi kada je vidio da je Dalas trejdovao njegovog nekadašnjeg saigrača koji je planirao da završi karijeru u Dalasu:

"Trebalo je da odemo na brzi porodični ručak prije leta, ali umjesto toga, sjedio sam u svojoj sobi sat vremena, skrolovao po Tviteru i pokušavao da shvatim da li je to stvarno. Neki su govorili da je cijeli trejd lažan, da je nalog novinara hakovan. Trebalo je nekoliko minuta da se sve konačno potvrdi. Zatim sam samo pratio reakcije - svaki igrač je objavljivao nešto o tome. Cijela liga, cijeli košarkaški svijet bio je u šoku", dodao je on.

Šta se dešava iza kulisa u Dalasu?

Izvor: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

U istom razgovoru, Novicki je istakao da nije čuo tačne razloge trejda Dončića dodajući da više od dvije godine nije uključen u organizaciju, uz poruku da je s razlogom došao da podrži svog prijatelja na debiju za L.A. Lejkerse. Insistirao je na tome da ni bivši vlasnik Mark Kjuban nije imao udjela u ovoj odluci, ali ga je kritikovao zbog prodaje većinskog dijela - pošto je mogao da zaključi da će se tako nešto dogoditi u budućnosti.

Podsjetimo, postoje teorije i da novi vlasnici - porodice Adelson i Dumont - zapravo planiraju da "otjeraju" navijače Maveriksa i da franšizu iz Dalasa presele u Las Vegas.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!