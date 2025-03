Partizan se preznojio za pobjedu protiv "fenjeraša" ABA lige: Crno-bijeli trijumfovali mnogo teže od očekivanog!

Partizan je rezultatom 89:84 pobijedio Mornar u 24. kolu ABA lige.

Partizan je pobijedio Mornar 89:84 u 24. kolu regionalnog takmičenja u veoma neizvjesnoj utakmici. Crno-bijeli su se mučili, dok je Mornar, koji je posljednji tim na tabeli ABA lige, igrao na sve ili ništa. Imao je sjajnog Bulatovića koji je u samoj završnici vezao četiri trojke... S druge strane, izabranici Željka Obradovića možda nisu imali priliku da tokom cijele utakmice diktiraju tempo, ali su imali dovoljno kontrole da upišu važnu pobjedu u ovom meču.

Partizan je u ranoj fazi meča već uspio da dođe do nešto značajnijeg vođstva (7:2), pošto su precizni bili Nilikina, Lundberg i Majk. Međutim, Mornar je konsolidovao redove, a crno-bijeli nekoliko puta promašili pa su gosti brzo stigli na pola koša zaostataka (7:6). Tada je Vanja Marinković preuzeo inicijativu, uspio je da za dva minuta ubaci osam poena, pa su crno-bijeli ubrzo imali i prednost od 11 poena.

Uspijevao je Mornar povremeno da se vrati i smanji zaostatak na jednocifren, ali to nije dugo trajalo. Igralo se u mini-serijama, pa bi svaki pokušaj gostiju brzo bio poništen zbog odgovora Partizana. Imao je Mornar priliku da se vrati u meč sredinom druge dionice kad su Rodić i Pember vezali 5:0 (30:27), ali je seriju domaćina prekinuo trener Obradović minutom odmora.

Bilo je odmah jasno da su savjeti bili dragocjeni, pošto su akcije za Balšu Koprivicu bile izgrađene i produktivne, pa je centar Partizana vezao mini-seriju do 4:0 (34:27). Činilo se da je to momenat kada će Parni valjak dodati gas, ali to se nije dešavalo. Umjesto toga Mornar je igrao sve bolje, pa su u završnici druge dionice imali zaostatak od svega dva poena (38:36).

Navijači su povremenim naletima sa tribina pokušavali da pomognu igračima, ali djelovalo je da je nešto više potrebno u tim momentima. Tako su na veliki odmor morali da odu sa svega četiri poena razlike...

Poslije poluvremena Partizan je izgledao drugačije, bolje. Lundberg i Majk su odmah dodali gas i vezali seriju od 4:0 (44:36).

Tako se igralo u nastavku u mini-serijama Partizana koje je predvodio Danac (50:39). Ipak, nije Parni valjak dugo uspio da održi dvocifrenu prednost, igralo se koš za koš u nastavku, ali je Mornar uglavnom imao nešto manji zaostatak. Tako je ponovo stigao na minus tri (54:51), pa je klupa crno-bijelih hitno reagovala.

Tako se igralo i govoto do kraja meča - nalet Partizana, pa nalet Mornara. Uspijevali su Barani da dođu na minus jedan (60:59), ali je Koprivica spasio tim od potencijalnog preokreta rivala. Zakucao je centar crno-bijelih... Ipak, Mornar nije posustajao i u nastavku. Vodila se tijesna borba, a naročito je nepogrešiv Bulatović izvan linije 6,75 bio taj koji je unosio neizvjesnost u meč (79:78).

Ipak, uspio je Željko Obradović da konsoliduje tim. U završnici je bio mnogo šuteva sa linije penala, a Partizan je bio precizan prilikom njihvog izvođenja. Tako su crno-bijeli izvojevali još jednu važnu pobjedu u ABA ligi.







