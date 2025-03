Pešić o žrijebu za Eurobasket: "Sigurno ćemo proći grupu, ali druga stvar je važna"

Selektor Srbije komentarisao grupu reprezentacije na Eurobasketu 2025. godine.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije saznala je imena protivnika na žrijebu za Eurobasket 2025, a selektor Svetislav Pešić upozorio je prije turnira da nikad nije bio veći broj kandidata za osvajanje medalje.

Podsjetimo, "orlovi" će igrati u grupi u Rigi protiv Estonije, Portugala, Letonije, Češke i Turske, a u osmini finala "ukrstiće" se sa timovima iz grupe B, u kojoj su Njemačka, Finska, Velika Britanija, Litvanija, Švedska i Crna Gora.

"Nikada ni na jednom dosadašnjem Evropskom prvenstvu nije bilo toliko kandidata za medalje i ovo je, zapravo, Svjetsko prvenstvo u malom. Na posljednjem šampionatu svijeta su dva evropska predstavnika, Njemačka i Srbija, igrala u finalu, a na Olimpijskim igrama su od četiri najbolje ekipe, tri bile iz Evrope – Francuska, Srbija i Njemačka. Osim tih timova, imamo još najmanje šest kadidata za osvajanje medalje na ovogodišnjem prvenstvu. To će biti za nas ogroman izazov i konkurencija", rekao je Pešić.

Pešić je naglasio činjenicu da će Srbija grupnu fazu igrati u "Šaomi areni" u Rigi, u kojoj će biti odigrana i završnica turnira.

"Sigurno ćemo se kvalifikovati, ali gledajte s kim se ukrštamo"

Svetislav Pešić selektor Srbije

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Iz ove perspektive je dobro to što smo u Rigi, da ne moramo da putujemo sa jedne na drugu stranu kontinenta. Ukrštamo se sa najjačom grupom. U našoj grupi su i Letonija i Estonija koje će biti potpomognute domaćim navijačima. Letonija je, naravno, favorit u našoj grupi. Turska ima izvanrednu reprezentaciju i oni su među kandidatima za medalje. Ono što će biti izazovno za nas jeste to što se ukrštamo sa vrlo jakom grupom u kojoj su Litvanija i Njemačka. Mi ćemo se sigurno kvalifikovati u osminu finala, ali će biti važno sa kog mjesta u grupi i sa kim ćemo se ukrstiti i to tako treba gledati", kazao je Pešić.

"Ne bi trebalo gledati žrijeb samo kroz prvih pet protivnika u grupi, već i sa kim se ukrštamo i s kim poslije igramo. Mi smo poznati da sve unaprijed predviđamo, ja takav nisam. Znam samo jednu stvar, a to je da ćemo napraviti dobar plan priprema i da ćemo izabrati protivnike koji nam odgovaraju, da ćemo otići na prvenstvo sto odsto pripremljeni. Naravno, zdravlje igrača biće na prvom mjestu, sve ostalo ne zavisi samo od nas”, rekao je Pešić.

Ovo je raspored utakmica Srbije na Eurobasketu.

Srbija - Estonija 27. avgust

Portugal - Srbija 29. avgust

Letonija - Srbija 30. avgust

Srbija - Češka 1. septembar

Turska - Srbija 3. septembar

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!