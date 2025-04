"Greška Partizana nije Željko, već nešto drugo": Milutin Aleksić objasnio u čemu je glavni problem crno-bijelih

Milutin Aleksić analizirao je pad forme Partizana i probleme u igri tima

KK Partizan nalazi se u teškoj situaciji kada je Evroliga u pitanju, samo teorija ga drži sa šansama za ulazak u plej-in. Mora da pobijedi Žalgiris i Real Madrid i da se nada porazima glavnih konkurenata, prvenstveno da se nada da će Crvena zvezda da izgubi oba meča. Šta se dogodilo i kako je ekipa pala? O tome je pričao Milutin Aleksić.

Bivši košarkaš crveno-bijelih gostovao je u emisiji "Indirektno sa Popom i Milanom" i analizirao je dešavanja klubu. "Partizan plaća cijenu remonta ekipe cijele sezone", počeo je Aleksić i u tom momentu ga je Pop prekinuo i ubacio se sa "Da nije možda Željko najveća greška, da nije Željko", sa jasnom dozom sarkazma u toj rečenici, ali je na to imao Milutin spreman odgovor.

"Najveća greška nije Željko, jer uživa ogromno povjerenje koje je nezapamćeno u sportu. Neko toliko trofejan je došao, možda ne pravi rezultate kakve publika očekuju, ali je promijenio cijelu ekipu. Što nije manir ni u jednom sportu na tako visokom nivou. Taj eksperiment menjanja cijele ekipe nikada nije zahvalan. Svaka ekipa, koliko god je talentovana, mora da dobije na vremenu igranja. Toliko igrača mora da se navikne na ambijent od 20.000 navijača. Taj jedan Karlik je igrao u Kini, on je imao možda u finalu te navijače. Ovdje od prve utakmice imaš toliko navijača. Kada se oslobodio pritiska, počeo je da 'melje', da li je sada došlo do zasićenja ili ne može da izdrži..."

"Da li je to problem Partizana?"

Poslije toga ga je Milan Kalinić pitao i da li je možda problem to što Obradović igra sa sedam-osam igrača mečeve. "Sigurno i za to plaća danak, poenta je što je promijenio tim, treba vrijeme da se ukomponuje, Karlik se nametnuo kao lider, za moje lično mišljenje previše, iako to radi besprijekorno. Gurnu mu loptu i očekuju sve od njega, previše centralni pik, previše kreacije, odradio je dobro, ali ostali izgube samopouzdanje u toj jednoličnoj košarci, da se niko ne uvrijedi. Jednolična košarka, čekajući Džounsovu kreaciju."

Kritikovao je potom Ifea Lundberga koji je u velikom padu forme u posljednje vrijeme. "Lundberg ne donosi ono što treba. Skup je igrač, bio je na tržištu, mnogo ekipa se lomilo oko njega. Doveden je, neko poredi sa Jagom koji je u Zvezdi preokrenuo mnogo utakmica. "

"Ko je manje promašio od vječitih rivala?"

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer.

Jedno od pitanja u studiju za Aleksića bilo je - ko je manje promašio, Partizan sa Lundbergom i Nilikinom ili Zvezda sa Kenanom i Mekintajerom. "Ne volim da koristim izraz promašaji, volim da kažem da nisu adekvatni u očekivanjima. I Nilikina, koji po meni ima više potencijala nego Lundberg koji je doživio zenit, Frenk ima prostora. Vidim ga kao igrača koji može još da ponudi, nije opravdao. Manje zbog povreda, više zbog šuta, ostalo radi solidno. Da li u Partizanu ili nekom drugom ambijentu, vidim ga kao drugačijeg igrača."

Zatim se osvrnuo na crveno-bijele. "Mekintajer nema lošu sezonu, Zvezda ga je birala. Stanje na tabeli ti govori, na evroligaškom nivou mislim da je donio više pobjeda nego Lundberg. Kenan je igrač koji se dovodi da stoji i da bude šuter, da ne pomažu sa njega, da je zato doveden. Defanzivno mi pravi problem, ali inače, bez tog segmenta, odlična investicija, ne bih ga stavio u promašaj."

Uz to je čovjek koji mu je postavio pitanje i koji je navjiač Partizana, rekao da on ne bi bio zadovoljan da je navijač Zvezde, ako Zvezda ispadne iz doigravanja u Evroligi. "Nisam rekao da bih bio zadovoljan sezonom ako se to desi, već samo da ne bih mogao sezonu da nazovem lošom. Zvezda treba da raste, ono što smo slali poruke prošle godine, nefer je da kažemo da nije uradila ove godine. Bila je 14. i rekao sam da treba da bude bolja. I da Zvezda ne uđe u 10, za mene sezona Zvezde neće biti loša, može da se kaže propuštena šansa, žal, ali ne može da se kaže loša."

"Milane, jel misliš da Šaras ne razmišlja tako?"

Ušao je Milutin i u manju raspravu sa voditeljem Milanom Kalinićem koji je rekao da "Zvezda treba da zadrži većinu igrača i da sljedeće sezone proba da napravi još veći uspeh i da dovede igrače koji joj fale, poput plejmejkera". Saslušao ga je, pa odgovorio. "Milane, da li ti misliš da Šaras ne razmišlja tako? A on ima budžet jači. Igrača nema. Evroliga je stara jako po godištima igrača, to je veliki problem. Mladih nema, ja penim stalno, da se mladi ne čekaju, Uroš Plavšić mislim da ne bi puno doprinio, Marko Simonović prošle godine, jer je pritisak rezultata veliki. Dovode se samo iskusni igrači i odmah se traži rezultat."

Možda se stvari promijene ako "vječiti" dobiju evroligaške licence, pošto je ponuda navodno spremna. "Te licence i dugogodišnji period igranja u Evroligi donijeće neku komotnost menadžmentu Zvezde da uđe malo hrabrije sa mladim igračima. Da ti mladi nemaju želju za koledžima u Americi, jer sad i oni imaju ogroman uticaj, plaćaju igrače, besplatno školuju djecu, za mene je to moderni 'Danak u krvi'. Ne znam da li bih ja odolio da meni neko tako nešto ponudi za moju djecu. Teško je biti gazda i reći hoću ovo ili ono, to je teško u praksi, jer je limitirano. Evrokup ima tri-četiri ekipe gdje možda može nešto da se pronađe, Pariz je to pokazao, ali ne toliko u izobilju da bi se lako popunjavao roster", zaključio je Aleksić.