Da li Karlik Džouns ostaje u Partizanu?

Karlik Džouns je istakao da želi da ostane u Partizanu do kraja ugovora koji traje i sljedeće sezone.

Izvor: MN PRESS

Partizan je porazom od Žalgirisa na gostovanju ostao bez ikakvih šansi za odlazak u Top 10 Evrolige kolo i po pred kraj takmičenja, a poslije utakmice je trener Željko Obradović istakao da je njegova ekipa ovaj meč izgubila na mentalnom planu. Sa tim se složio i Karlik Džouns, ali je onda obradovao navijače crno-bijelih.

"Saglasan sam. Mnogi od tih poraza bili su samo mentalni padovi. To su bile greške koje obično ne pravimo. Mislim da sam to i ranije rekao – dešavalo se da se borimo za utakmicu 38 minuta, a posljednja u dva minuta izgubimo koncentraciju. To se dešavalo često, desilo se i protiv Žalgirisa. Očekivao sam veliku borbu na njihovom terenu, ali u finišu smo napravili neke velike greške", rekao je američki plejmejker , a onda je govorio o svojoj budućnosti.

Po mnogima je upravo on bio najbolji košarkaš Partizana ove sezone, a kada je dolazio potpisao je dvogodišnji ugovor. Na pitanje da navijači očekuju da ga vide u istom dresu i naredne sezone rekao je: "Da, da, to očekujem i ja". To su svakako dobre vijesti i nakon kompletne rekonstrukcije ove sezone djeluje da će naredne biti urađena samo doselekcija tima.

Kako je igrao Karlik Džouns?

Pričao je dosta puta reprezentativac Južnog Sudana da nije očekivao da mu pokloni toliko povjerenje Željko Obradović, ali to se desilo. U Evroligi je ove sezone prosječno bilježio 14.1 poen, 5,3 asistencije i 3,2 skoka uz 1 ukradenu loptu po meču. Sveukupno mu je indeks korisnosti bio 17,3 po utakmici, među najvećima u Evroligi.

(MONDO)

BONUS VIDEO: