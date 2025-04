"Da li ste čuli za ksanaks? Ponekad bih zadavio Alena Smailagića": Andrea Trinkijeri nakon pobjede protiv Partizana

Andrea Trinkijeri iznio je prve utiske poslije pobjede Žalgirisa nad Partizanom u Kaunasu. A, poseban dio konferencije posvetio je svom odnosu prema Alenu Smailagiću.

Partizan je poražen u Kaunasu od Žalgirisa 70:66, pa crno-bijeli nemaju više nikakve šanse za plasman u dalju fazu takmičenja Evrolige. Poslije meča trener domaćeg tima Andrea Trinkijeri govorio je o velikom uspjehu svog tima, istakavši da mu je posebno zadovoljstvo bilo da se nadmeće sa Željkom Obradovićem. A, poseban dio konferencije posvetio je i Alenu Smailagiću.

Najzanimljiviji dio konferencije odnosio se na bivšeg igrača Partizana. "Ne znam kako u Litvaniji zovu ovaj lijek, ali ksanaks, znate? Volim ga, njegov talenat se vidi. Kad uzmete igrača imate dvije opcije - može da se fokusira na stvari koje on može da uradi ili se fokusirate na njegove mane. Više volim da se fokusiram na njegov talenat. U nekim trenucima zaista želim da ga zadavim, ali to se zove teška ljubav", sve je nasmijao Trinkijeri.

Govorio je Trinkijeri i o samoj utakmici: "Bila je to veoma teška utakmica, morali smo da zaslužimo svaki poen. U prvom poluvremenu djelovalo je kao da jedemo viršle bez senfa, bez ukusa. Dakle, igrali smo, ali ne sa pravom namjerom da igramo protiv takvog tima kao što je Partizan. Imali smo užasnu drugu četvrtinu, a fokusirali smo se samo na napad. Nijednom nismo zaustavili Karlika Džounsa. U drugom poluvremenu smo igrali kako treba. Bila je to utakmica u kojoj su oba tima mogla da pobijede. Na kraju smo defanzivno bili dobri, zaslužili smo da pobijedimo", rekao je Trinkijeri.

Želgiris nikada nije pobijedio Partizan, ovo je bila prva pobjeda poslije 11 godina. "Nisam tip koji se bavi tim stvarima. I kao što sam rekao, za mene je uvijek čast i zadovoljstvo igrati protiv Partizana i mnogih prijatelja, mnogih ljudi koje veoma poštujem, najboljeg trenera u Evropi. Zbog toga mi je žao što su eliminisani, ali ovo je bila naša posljednja utakmica. Zato smo morali da poštujemo sebe, da poštujemo navijače, a da poštujemo protivnika. I igrali smo", objasnio je Trinkijeri.

Žalgiris je prvi put pobijedio utakmicu na kojoj je dao manje od šest trojki, pa je Trinkijeri bio upitan kako je to moguće? "Daću vam broj. Ključni broj utakmice - to je 39 skokova. Bilo je veoma teško blistati u napadu. Francisko nije bio oštar kao obično -pogodio je trojku koja je mnogo toga promijenila. Igi i on su u kombinaciji šutirali jedan od 15. Za nešto je, takođe, zaslužan i Partizan, njegova odbrana je bila dobra, ali ovo je bila prljava utakmica. Bilo je manje od 70 poena."

Trinkijeri je prvi put pobijedio Željka Obradovića u njihovim međusobnim susretima. "Volim da igram protiv ovakvih trenera jer je to majstorski kurs. Ili pobjeđuješ ili učiš. I na kraju dana, igrači igraju. Ja sam trener i moji igrači uradili su prave stvari kako bi nam obezbijedili pobjedu", rekao je Trinkijeri.

Već je Italijan spomenuo da je Karlik Džouns igrač kojeg njegov tim nije mogao da zaustavi, pa se detaljno pozabavio igračem Partizana. "Bio je kao nož u puter, a mi smo bili puter. Potom smo u drugom poluvremenu odigrali bolje. Najvažniji dio bio je kad je dva puta išao na prodor, žrtvovali smo tijelo i dobili napad. To je bio ključ za naše emocije. Osjetili smo da možemo da pobijedimo u ovoj utakmici".

Žalgiris je imao dobre šanse na početku sezone, ali sada je ostao ispod crte. Kada se sve sumira: "Ne vjerujem da je sada trenutak da podvlačite crtu i pravite procjenu, jer je za to potrebna hladna glava. Upravo sam završio utakmicu koja se završila skoro jednim posjedom. I siguran sam da sam napravio milione grešaka, ali sam takođe veoma uvjeren da sam svaki dan pokušavao da donesem svoju najbolju verziju ovoj organizaciji, ovim igračima. A, stvar je u tome što volim ove igrače jer nismo savršeni, ali se trudimo da radimo prave stvari kako bismo bili najbolji mogući tim", završio je Trinkijeri.

