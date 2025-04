Džejson Tejtum je "najveći mamin sin" u NBA

Majka košarkaša Džejsona Tejtuma branila je sina poslije povrede protiv Orlanda i još jednom je potvrđen njegov status "maminog sina". Svi mu se smiju, samo ga Jokić i Rajaković brane.

Izvor: Adam Glanzman / Getty images / Profimedia

Jedan od najboljih košarkaša današnjice Džejson Tejtum (27, 203 cm) doživio je manju povredu u prvom plej-of susretu Bostona i Orlanda (103:86) što je poprilično zabrinulo navijače NBA šampiona. Ipak, djeluje da je još više zabrinulo Tejtumovu majku koja je redovan posjetilac košarkaških utakmica, a nekada je i previše zaštitnički nastrojena prema svom sinu.

Kentavious Caldwell-Pope was given a flagrant foul 1 for this play on Jayson Tatum.pic.twitter.com/g2xnIzkuTm — ESPN (@espn)April 20, 2025



Tako je Tejtumova majka Brendi Kol čekala svog sina poslije meča, kada je jasno stavila do znanja da će otići i do košarkaša Orlanda da porazgovara o oštrom faulu: "Hoćeš da odem do njihove svlačionice?", pitala je ona.



Nije dugo trebalo da ovaj snimak postane viralan, posebno jer je samo potkrijepio priče da je Tejtum pravi "mamin sin". I sam je o tome više puta pričao i zna da je naštetilo njegovom imidžu jednog od najboljih košarkaša današnjice, ali zvijezda Bostona ne želi toga da se odrekne ni po koju cijenu.

"Ja sam mamin sin i ponosan sam na to. Ona je moj najbolji prijatelj. Ja sam sigurno najveći mamin sin ikada i ponosno ću to uvijek isticati", rekao je Tejtum u intervjuu za ESPN iz 2016. godine, a od tada se malo toga promenilo.

Kako su Jokić i Rajaković branili Tejtuma?

Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Interesantno je da iako je Tejtum prošle sezone odveo Boston do šampionskog prstena, i dalje ne uživa toliko povjerenje nacije, pa smo svjedočili i kako su ga Srbi "branili" od svojih. Tako je trener Toronta Darko Rajaković želio da istakne da bi morali da mu ipak pridaju mnogo više pažnje nego što je to trenutno slučaj.

"Reći ću vam sada nešto: Taj momak je najbolji igrač u najboljem timu u NBA ligi, odnosno timu koji je osvojio titulu. Mislim da ne dobija dovoljno priznanja za ono što radi na obje strane terena za taj tim", rekao je Darko Rajaković u jednom svom obraćanju iz februara: "Ofanzivno, defanzivno, pokušavali smo mi stvarno razne stvari da napravimo protiv Tejtuma. Pokušavali smo da ga izbacimo iz ritma našom fizičkom igrom. Ali, Tejtum je samo nastavljao dalje i donosio prave odluke. Oni su stvarno srećni što imaju takvog igrača. Neverovatan igrač i ja sam njegov zaista, zaista veliki fan".

Sličnog stava je i Nikola Jokić koji je bio iznenađen načinom kojim se priča o Tejtumu: "Mislim da je on igrao veoma dobro... On može da uradi mnogo različitih stvari na terenu, vodio ih je prethodne sezone do šampionske titule. Ja stvarno smatram da je on superstar", rekao je Somborac.

Podsjetimo, ove sezone Tejtum ima prosek od 26,8 poena po meču, uz 8,7 skokova i šest asistencija, ali nijednog trenutka nije bio u ozbiljnoj konverzaciji za MVP nagradu zbog Jokića i Gildžes-Aleksandera.

Ko je Džejson Tejtum?

Tejtum ima 27 godina i još od 2017. je u NBA ligi. Studirao je na prestižnom Djuku i bio je treći pik na draftu iza Markela Fulca i Lonza Bola od kojih je napravio daleko bolje karijere. U svojoj prvoj sezoni imao je prosjek od 13,9 poena po meču, a potom je postepeno počeo da "diže prosjeke" i postaje jedan od najvažnijih igrača Bostona. Inače, njegov otac je bivši košarkaš Džastin Tejtum koji je igrao i u Evropi, za Leuvarden (Holandija) tako da je i "Tejtum junior" djetinjstvo proveo u ovoj zemlji.

Roditelji su mu se rano razveli i Brendi Kol-Barns je podigla Džejsona Tejtuma kao samohrana majka, zbog čega je toliko i vezan za nju.