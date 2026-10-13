Nikola Jokić odabrao četvoricu najboljih košarkaša u istoriji

Srpski košarkaš Nikola Jokić upitan da izabere svoj "Maunt Rašmor" od najboljih košarkaša ikada i jednim imenom na spisku je iznenadio.

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Srpski košarkaš Nikola Jokić bez ikakve dileme jedan je od najboljih igrača koje smo gledali u ovom vijeku, a neki ga već sada stavljaju među deset najboljih koji su ikada igrali "pod obručima". Na takve priče navikli smo da Jokić odmahne glavom, prosto smatra da nije ni vrijeme ni mjesto da priča o samom sebi, dok će s druge strane vrlo rado prokomentarisati svoje kolege, kako sadašnje, tako i nekadašnje velikane.

U kratkom razgovoru za portal "Sportbajbl", Nikola Jokić upitan je da izabere igrače koji bi bili na njegovom Maunt Rašmoru, odnosno koja četvorica bi bila "isklesana" u zamišljenoj planini velikana NBA lige. I tu nema dilemu.

Ko su za Jokića najbolji ikada?

"Bil Rasel, Vilt Čemberlen i Majkl Džordan", rekao je Nikola Jokić i poslije dugog razmišljanja iznenadio izborom: "Četvrti je - Stef Kari". Za sve je imao objašnjenje.

"Bil Rasel zbog titula (osvojio ih 11, prim.aut.). Majkl Džordan zato što je promijenio igru. Pa, onda vjerovatno Vilt Čemberlen zbog svih njegovih brojki i lude statistike. I staviću Stefa Karija, jer je i on promijenio igru i dio je moje generacije, igrao sam protiv njega".

To znači da je Nikola Jokić odlučio da preskoči neke od velikana, između ostalih Kobija Brajanta, Medžika Džonsona i Lebrona Džejmsa, koje bi možda neki drugi izabrali u ovo društvo.

Ko ga sad najviše muči?

Nikola Jokić uvijek s velikim poštovanjem govori o svojim saigračima i protivnicima, tako da je i ovoga puta imao šta da kaže za one koji pak ne uzvraćaju istom mjerom:

"U ovoj ligi ima mnogo talentovanih igrača. Dobro je što ih ima baš mnogo. Ali, hajde da kažem da su to Embid, Tauns, Entoni Dejvis, sada i Viktor Vembanjama", rekao je Nikola Jokić na pitanje koji su to košarkaši koji mu prave najviše problema: "Stvarno ima mnogo jako talentovanih košarkaša".

"Najvažnije je da ostaneš vjeran sebi, da ostaneš na pravom kursu i da probaš da radiš stvari na svoj način. Ponosan sam na to i nadam se da ću nastaviti da budem takav".

Ko su idoli Nikole Jokića?

Prije nekoliko godina Nikola Jokić upitan je ko su njegovi košarkaški idoli i tu je nabrojao desetak košarkaša: "Dok sam odrastao to su bili Peđa Stojaković i Vlade Divac, oni su tada bili u NBA", očekivano je istakao dvojicu legendarnih srpskih košarkaša koji su nastupali za slavne Sakramento početkom devedesetih i obojica su doveli do toga da "pola Srbije" ima neprospavane noći.

"Naravno, tu su Majkl Džordan, Medžik Džonson, pa Šekil O'Nil. Svi ti igrači. Kobi Brajant, Lebron Džejms, ali uvijek je bilo dosta... Reći ću i Tim Dankan, Dirk Novicki, volio sam i Trejsija Mekgrejdija", dodao je Jokić i tu napravio pauzu.

"Mislim da je (Mekgrejdi, prim. aut.) bio vrlo talentovan igrač, jedinstven. Niko nije mogao da ga čuva. Nikad ga nisam pomenuo, ali hajde da kažem na kraju - Trejsi Mekgrejdi", uz osmijeh je rekao Jokić za jednog od miljenika navijača s početka dvehiljaditih koji je blistao u dresu Hjustona.

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(MONDO)