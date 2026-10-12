Avdija u šoku zbog Jokićevog poteza: "Postavio bih mu samo jedno pitanje"

Deni Avdija i Drejmond Grin pokušali su da objasne kako je Nikola Jokić izveo jedno od najboljih dodavanja u istoriji NBA lige.

Izvor: Printscreen/YouTube/The Draymond Green show/Denver Nuggets/youtube

Nikola Jokić je zaludio košarkaški svijet. Dodavanje koje je izveo na pripremnoj utakmici je oduševilo sve. Kako navijače, tako i njegove rivale. O tome se priča već neko vrijeme, čak je i Stiv Neš analizirao pas iza leđa koji je završio pravo u rukama Kema Džonsona.

Nije jedini, analizu tog poteza pokušavaju da naprave i ljudi protiv kojih igra. Tako su Drejmond Grin i Deni Avdija u podkastu košarkaša Voriorsa pokušali da objasne šta se tu tačno desilo.

Grin: Neke stvari koje Nikola radi, čovječe. Uf...

Avdija: Uradio je jednu, ono dodavanje... Moram da ga pitam da li stvarno to vježba na treninzima. To me zanima. Nema šanse da mu je to prirodno. Da li je to tebi prirodno? Evo, na sljedećem treningu Golden Stejta postavi igrače na istu tu poziciju i probaj. I mogu da ti kažem...

Grin: Neko bi morao da se sagne.

Avdija: Baš tako, neko bi morao da se sagne.

"Da je promašio cijeli svijet bi ga mrzio"

Draymond Green and Deni Avdija talk about how impossible Nikola Jokic's behind the back no-look pass to Cameron Johnson against Utah was (preseason).Via @DraymondShow https://t.co/dbwy60FUjx — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA)October 12, 2026

Poseban dio analize posvetili su i Kemu Džonsonu koji je uspio da pogodi trojku pod ogromnim pritiskom.

Avdija: Zamisli Kema Džonsona u uglu kad je dobio loptu.

Grin: Nikola je bacio sa toliko preciznosti. Pritisak koji je Kem imao tada. To je prvo što sam pomislio kad je uhvatio loptu - moraš da pogodiš ili će cijeli svijet da te zamrzi. O, moj Bože. To je ludo.

Avdija: Jeste ludo.