Nikola Jokić: "Priznaću i ja, to je najbolje dodavanje u mojoj karijeri"

Srpski košarkaš je prokomentarisao potez o kojem danima bruji košarkaška javnost.

Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Najbolji plejmejker u tijelu centra Nikola Jokić izveo je potez (makar) decenije u NBA ligi. Iako zvanična sezona još nije počela, srpski as je zaludio košarkašku planetu samo jednom asistencijom. Nije bio skroman ovog puta trostruki MVP NBA lige, pošto kaže da je to vjerovatno njegovo najbolje dodavanje u karijeri.

Srbin je pronašao Kema Džonsona u suprotnom uglu terena i bacio mu pas bez gledanja iza leđa... Velika je šteta što ovo nije uspio u zvaničnom meču, ali nema sumnje da će biti motivisan da ovo ponovi.

"To je vjerovatno bilo najbolje dodavanje u mojoj NBA karijeri. Dakle, bio je to dobar pas. Samo sam vidio prostor i pomislio: zašto da ne? Ispalo je dobro dodavanje", rekao je Jokić, prenosi Denver post.

Njegov saigrač iz Denver Nagetsa Eron Gordon je navikao na ovakve poteze, ali ga je jedno posebno oduševilo.

"Nije me toliko zadivilo samo dodavanje. Naravno, bilo je nevjerovatno. Ali njegova sposobnost da pročita odbranu... Akcija nije bila zamišljena tako da on primi loptu na tom mjestu. Sam je promijenio plan jer je nešto vidio. A vidio je dodavanje iza leđa preko terena, ispod koša. To je potpuno suludo", rekao je Gordon.

Amerikanac je svrstao ovu asistenciju u pet ili deset najboljih dodavanja svih vremena, a podsjetio je i na njegov lucidni potez od prije tri godine, kada mu je dodao nestvaran pas za zakucavanje protiv Memfisa.

"Mislim da je ovo ipak bolje. Za nijansu. Ono dodavanje preko tri četvrtine terena za alej-up toliko je potcijenjeno. To ne možete da uradite ni u video-igrama", dodao je Gordon.

"Jedno od najboljih dodavanja ikada"

Trener Nagetsa Dejvid Adelman je tek poslije pregledavanja snimka shvatio šta je Nikola Jokić uspio da izvede i priznao da je ovo jedan od najboljh poteza koje je vidio u karijeri.

"Jedno od najboljih dodavanja ikada. Uživo nisam shvatio kakav je bio ugao. Kada sam pogledao snimak, skoro sam pao", rekao je trener Nagetsa.

Jokić je predvidio reakciju odbrane u konkretnoj situaciji, kao što su to nekada radili Medžik Džonson i Leri Bird.

"Ali Nikola je nešto sasvim drugo. Ovo je novo", zaključio je trener Nagetsa.

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