Jokić je godinama pričao da neće biti trener: Predomislio se i jasno je zbog čega

Iako je ranije govorio da neće biti trener, Jokić se predomislio i sada vodi svoje saigrače i u ovoj ulozi. Otkrijte razloge njegove promjene stava.

Izvor: Denver Nuggets/youtube

Srpski košarkaš Nikola Jokić vrlo motivisano je ušao u novu sezonu NBA lige i već u egzibicionim utakmicama pokazuje da je u vrhunskoj formi. Jokić je tako prethodne noći u pobjedi Denvera protiv Čikaga (133:128) upisao tripl-dabl za samo tri četvrtine, ali ne samo to - potom je sjeo na klupu i praktično kao trener odveo svoju ekipu do trijumfa.

Jokić je posljednju dionicu proveo tako što je skakao kraj klupe i ukazivao je svojim saigračima u čemu griješe, tako da je i te kako i na taj način pomogao da se dođe do pobjede protiv Čikaga. I nije mu to prvi put da uskoči u ulogu trenera Adelmana.

Zašto je Jokić bio trener Denvera?

Često se dešava da trener Adelman, rjeđe prethodnim Meloun, samo prepuste Jokiću svoje mjesto i sam Somborac nekada u tome uživa. Tako smo vidjeli da je prije svega davao instrukcije mlađima, recimo Brajsu Hopkinsu za koga je imao posebne instrukcije.

"Volim da pobjeđujem. Volim košarku. Mislim da je svaki detalj važan, a posebno kada igraju mladi igrači. Lijepo je vidjeti kako uče, koliko im je stalo i iskreno uživam u tome", rekao je Jokić.

Jokić godinama pričao da neće biti trener

COACH JOKER After dropping a triple-double in 3 quarters of play (22p, 11r, 10a), Nikola Jokić remained locked in on the bench to help guide his team down the stretch!The @nuggets pick up the preseason win https://t.co/HIVQcapvsE — NBA (@NBA)October 12, 2026



Interesantno je da je Jokić, makar ranije, govorio da nema ambicije da bude trener i da ne bi to mogao nikada da bude kada vidi s čim se sve nose oni. Tako je poslije treće utakmice finala Zapadne konferencije protiv Lejkersa, dakle neposredno prije nego što će osvojiti titulu, rekao:

"Pa, ne znam. Ne želim da budem trener. To je najgori posao na planeti, sigurno", poručio je uz osmijeh Jokić, a ostaje da vidimo da li će se predomisliti.

Poslije svega, čini se da se Jokić predomislio i to je najvjerovatnije zbog godina. Ušao je sada već u ozbiljnije, ima 31 godinu i to mu je donijelo i neke druge poglede na svijet i košarku, tako da smo prije toga vidjeli još neke odluke koje nisu išle uz njega i koje je skoro donio. Recimo, odlučio je opet da priča za srpske medije, jer je kapiten.

Vrijeme za novu MVP sezonu

Nikola Jokić tripl-dabl protiv Čikaga Izvor: Youtube/NBA on ESPN

Nikola Jokić je prethodne dvije sezone u NBA ligi imao tripl-dabl prosjek, međutim to nije bilo dovoljno da dobije MVP nagradu (pobjeđivao ga Šej-Gildžes Aleksnader), a da je spreman ponovo da je "juri" vidjeli smo već protiv Čikaga. Za samo 27 minuta na parketu, Jokić je imao tripl-dabl, prvi ove sezone.

Imao je 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija prije nego što ga je na klupu poslao trener Adelman, odlučivši da ne igra posljednju dionicu.

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