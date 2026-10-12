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Nije normalno šta je Jokić radio tokom noći: Tripl-dabl i asistencija preko cijelog terena

Nije normalno šta je Jokić radio tokom noći: Tripl-dabl i asistencija preko cijelog terena

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić je briljirao protiv Čikaga, postigavši tripl-dabl i asistenciju preko cijelog terena. Pogledajte kako je to izgledalo u izvedbi najboljeg na svijetu.

Asistencija Nikole Jokića preko cijelog terena Izvor: David Zalubowski/AP

Srpski košarkaš Nikola Jokić dominirao je prethodne noći u dresu Denvera i vodio svoju ekipu do pobjede nad Čikagom u predsezonskoj utakmici. Na kraju je bilo 133:128 za Denver, a u toj utakmici vidjeli smo Jokića u dvije uloge - prvo je kao igrač upisao tripl-dabl za tri četvrtine, a zatim je kao trener "zatvorio" posljednju dionicu i radovao se pobjedi.

Jokić je meč završio sa 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija, a zaista se ne zna koji je potez bio ljepši od kojeg, pošto je bio raspoložen za košarku i djelovalo je kao je se zaželio. Pogledajte:

Nikola Jokić tripl-dabl protiv Čikaga
Izvor: Youtube/NBA on ESPN

Možda i najljepši potez izveo je sredinom druge četvrtine kada je nakon jednog uhvaćenog defanzivnog skoka - iste sekunde bacio loptu na drugi dio terena gdje je u kontri čekao Aron Gordon, kome nije bilo teško da zakuca loptu u koš. Tako je Jokić ko zna koji put imao asistenciju preko čitavog terena, po kojoj je postao prepoznatljiv - i protiv koje timovi ne mogu da se brane ni kada znaju da će uslijediti.

Inače je Jokić imao i dobre procente šuta (8/12) i za 27 minuta na parketu imao je i četiri izgubljene lopte, što je ništa spram toga koliko dugo je u njegovom posjedu, kao primarnom kreatoru u Denveru.

Šta dalje za Denver?

Nagetsi će odigrati još dva meča u predsezoni prije nego što počne takmičarska košarka. Igraju sa Klipersima 15. oktobra, pa sa Lejkersima 17. oktobra - i oba meča su u Los Anđelesu. Interesantno je da je "otvaranje sezone" protiv Oklahome u gostima 23. oktobra.

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Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga

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