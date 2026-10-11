Nikola Jović je na utakmici Majamija i Minesote izveo dodavanje u stilu Nikole Jokića.

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Nikola Jović pokazuje na pripremama da mu je mjesto u Majamiju i da želi da se bori za poziciju u timu. U minimalnom porazu od Minesote (125:124) je pokazao još jednom svoj raskošan talenat.

U centru pažnje našao se i jedan njegov sjajan potez iz završnice prvog poluvremena. Tada je poslao dodavanje iza leđa, bez gledanja, ka Simoneu Fontekiju koji je pogodio trojku.

Oduševio je taj potez i fanove, bilo je poređenja i sa sunarodnikom Nikolom Jokićem koji je poznat po sličnim dodavanjima. Izgleda da je pokupio po nešto i od njegovih trikova.

Što se meča tiče, Jović je za 26 minuta ubacio 16 poena (5/9 za dva, 2/2 za tri), uz šest skokova i tri asistencije.

Spolstra pohvalio Jovića

Vidi opis Jović kao Jokić: Magija Srbina u NBA ligi ostavila mnoge bez teksta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Brandon Dill/FR171250 AP Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: David Zalubowski/AP Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mike Stewart/AP Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Ryan Sun/FR172110 AP Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Rick Scuteri/FR157181 AP Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Rick Scuteri/FR157181 AP Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Gerald Herbert/AP Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Ashley Landis/AP Br. slika: 8 8 / 8

Riječi hvale na njegov račun imao je trener ekipe Erik Spolstra.

"Ohrabrio me Nikola, imao je dosta pozitivnih dana. Poznat je po tome da ponekad ima loš govor tijela. Sada je to okrenuo, trčao je sprintove u odbrani, vraćao se. Ima vještine, svi to možete da vidite", poručio je Spolstra.