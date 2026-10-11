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Jović kao Jokić: Magija Srbina u NBA ligi ostavila mnoge bez teksta

Jović kao Jokić: Magija Srbina u NBA ligi ostavila mnoge bez teksta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nikola Jović je na utakmici Majamija i Minesote izveo dodavanje u stilu Nikole Jokića.

Nikola Jović kao Nikola Jokić Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Nikola Jović pokazuje na pripremama da mu je mjesto u Majamiju i da želi da se bori za poziciju u timu. U minimalnom porazu od Minesote (125:124) je pokazao još jednom svoj raskošan talenat.

U centru pažnje našao se i jedan njegov sjajan potez iz završnice prvog poluvremena. Tada je poslao dodavanje iza leđa, bez gledanja, ka Simoneu Fontekiju koji je pogodio trojku.

Oduševio je taj potez i fanove, bilo je poređenja i sa sunarodnikom Nikolom Jokićem koji je poznat po sličnim dodavanjima. Izgleda da je pokupio po nešto i od njegovih trikova.

Što se meča tiče, Jović je za 26 minuta ubacio 16 poena (5/9 za dva, 2/2 za tri), uz šest skokova i tri asistencije.

Spolstra pohvalio Jovića

Riječi hvale na njegov račun imao je trener ekipe Erik Spolstra.

"Ohrabrio me Nikola, imao je dosta pozitivnih dana. Poznat je po tome da ponekad ima loš govor tijela. Sada je to okrenuo, trčao je sprintove u odbrani, vraćao se. Ima vještine, svi to možete da vidite", poručio je Spolstra.

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Tagovi

Nikola Jović Nikola Jokić NBA liga

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