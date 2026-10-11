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Jović pokazao Majamiju da je spreman: Nikola hoće da napadne NBA titulu sa Janisom

Jović pokazao Majamiju da je spreman: Nikola hoće da napadne NBA titulu sa Janisom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nikola Jović odigrao je još jednu sjajnu partiju u dresu Majamija i nastavio je tako da se nameće treneru Eriku Spolstri.

Nikola Jović odigrao je još jednu sjajnu partiju u dresu Majamija Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jović je nastavio da pokazuje Majamiju i treneru Eriku Spolstri da mogu da se oslone na njega. Srpski reprezentativac je u porazu od Minesote (125:124) odigrao još jedan veoma dobar meč u pripremnom periodu.

Za 26 minuta na parketu je upisao 16 poena (5/9 za dva, 2/2 za tri), uz šest skokova i tri asistencije. Na drugoj strani se istakao Bouns Hajlend (23, 4sk, 4as).

Od dolaska Janisa Adetokumba u tim sve češće se priča o neophodnim pojačanjima za Majami i jačanju sastava kako bi se napala titula. Upravo je Jović najčešće bio pominjan kao potencijalni igrač u raznim trejdovima. Partije koje je pokazivao na priprema su veoma dobre, tako da je iskoristio šansu da pokaže treneru Eriku Spolstri da na njega može da računa...

Darko Rajaković je sa Torontom slavio protiv Klipersa (114:106) i to bez najveće zvijezde i najnovijeg pojačanja Kavaja Lenarda. Odličan je bio Ar Džej Beret (20, 5sk, 5as).

Od rezultata treba izdvojiti i ubjedljivu pobjedu Bostona protiv Filadelfije (114:106). Doduše za goste nisu igrali ni Lebron Džejms, Džejlen Braun i Džoel Embid. U Seltiksima su se istakli Pejton Pričard (25, 7as) i Džejson Tejtum (23, 5sk, 4as).

Rezultati:

  • Toronto - LA Klipersi 114:106
  • Indijana - Atlanta 117:119
  • Vašington - Detroit 114:108*
  • Boston - Filadelfija 144:106
  • Majami - Minesota 124:125
  • Golden Stejt - Sakramento 111:106
  • Finiks - San Antonio 102:98
  • *poslije produžetaka

"Jović ima bolji govor tijela"

Pohvalno je o Joviću pričao i trener Spolstra.

"Ohrabrio me Nikola, imao je dosta pozitivnih dana. Poznat je po tome da ponekad ima loš govor tijela. Sada je to okrenuo, trčao je sprintove u odbrani, vraćao se. Ima vještine, svi to možete da vidite", poručio je Spolstra.

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Tagovi

Nikola Jović NBA liga Majami

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