Srpski košarkaš Nikola Jović veoma često se spominje u kombinaciji trejdova Majamija, međutim, NBA as nikako da promijeni klub, a postalo je jasno i zbog čega

Izvor: Ryan Sun/FR172110 AP

Srpski košarkaš Nikola Jović od 2022. igra u NBA ligi i sve vrijeme nosi dres Majamija. Harizmatični reprezentativac naše zemlje vrlo često je dovođen u vezu sa brojnim trejdovima svog kluba, svakog ljeta je "mijenjao" sredinu, ali se nijedan posao dosad nije realizovao. Poseban problem predstavljaju novi ugovor Srbina, visoka plata i produktivnost.

Iako Nikola Jović blista u dresu Orlova i jasno je da Srbinu prijaju mečevi u nacionalnom timu i prije svega mu prija košarka, jer u minuloj sezoni nije imao mnogo minuta. Nikola Jović je već godinama tema trejdova, a u posljednjih nekoliko mjeseci vjerovalo se da će napustiti Majami u zamjenu za Janisa Adetokumpa, potom je postojala ideja da ode sa Floride kako bi u tim stigao Klej Tompson.

Nijedna ideja nije realizovana. Kako je objavio Džejk Fišer, veliki problem bio je ugovor srpskog igrača. Preciznije, Dalas je tražio dodatnu nadoknadu za razmjenu Tompsona i Jovića. Na kraju, pregovori su propali jer je Amerikanac postigao sporazum o otkupu svog ugovora sa klubom iz Teksasa.

Zašto ugovor Nikole Jovića privlači pažnju?

Nikola Jović će od predstojećeg ljeta započeti četvorogodišnji ugovor vrijedan ukupno 62,4 miliona dolara, što bi moglo da predstavlja prepreku ukoliko neka ekipa iz NBA lige poželi da ga dovede.

Srpski reprezentativac ima tek 22 godine i već je pokazao da poseduje kvalitet koji ga izdvaja. Visina, šut sa distance i sposobnost da kreira igru čine ga zanimljivim potencijalom, iako u prethodnoj sezoni nije uspio da pruži partije koje se od njega očekuju. Možda veći problem predtavljaju mentalni padovi srpskog košarkaša, ali ke bilo lijepo vidjeti da je u dresu Srbije napokon zablistao.

Vidi opis Zašto Nikola Jović ne mijenja klub? Srbin stalno u trejd pričama, ali jedan detalj sve koči Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jared Lennon / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Justin Ford / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Julio Aguilar / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Jović je u prosjeku bilježio 7,3 poena, 3,3 skoka i 2,2 asistencije po utakmici, uz prilično slab učinak u šutu. Iz igre je pogađao 36,6 odsto pokušaja, dok je za tri poena imao svega 26,9 odsto uspešnosti, što je primetan pad u odnosu na njegove ranije sezone.

Upravo godine i prostor za napredak predstavljaju Jovićevu najveću prednost. U reprezentativnom dresu, gdje dijeli teren sa Nikolom Jokićem, pokazao je da može da pruži znatno bolje partije.

Potencijalni kupci ipak imaju razlog za oprez. Jovićev novi ugovor donosi mu prosječnu godišnju zaradu od 15,6 miliona dolara, pa bi svaki klub koji bi želio da ga angažuje morao dobro da procijeni da li takva investicija odgovara njegovoj trenutnoj vrijednosti.