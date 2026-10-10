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Nikola Jokić dobio priznanje od NBA lige prije početka sezone

Nikola Jokić dobio priznanje od NBA lige prije početka sezone

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Nikola Jokić je izveo najbolji potez u predsezoni.

nba jokic izveo najbolji potez u predsezoni Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Košarkaška javnost već danima bruji o čudesnoj asistenciji Nikole Jokića, a sada mu je NBA liga odala priznanje. U izboru od Top 3 poteza u predsezoni, srpski as je odnio zasluženu pobjedu.

On je na utakmici protiv Juta Džeza asistirao Kemu Džonsonu iz jednog u drugi ugao terena, a pritom je bio okrenut leđima. Svakakvih poteza smo se nagledali u režiji trostrukog MVP-ja NBA lige, ali ovaj je nešto posebno.

U konkurenciji za najatraktivnije poteze bili su Trej Marfi koji prolazi Janisa Adetokumba i sa dvije ruke zakucava preko Bema Adebaja.

Za Džeresa Vokera iz Indijana Pejsersa je rezervisana druga pozicija, koji je sam sebi asistirao o tablu, a potom poentirao. Van konkrencije je bila Jokićeva asistencija iza leđa bez gledanja.

Pogledajte sve poteze:

 Jokić nikad spremniji dočekuje sezonu

Jokić je ponovo ostao bez MVP titule u sezoni 2025/26, iako je bilježio nevjerovatne brojke. Biće mu jako teško da dodatno podigne ljestvicu, pošto je prosječno davao 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija, što je tripl-dabl po utakmici.

Odigrao je 65 utakmica u regularnom dijelu sezone za Denver Nagetse, dok je u plej-ofu na šest mečeva imao učinak od 25,8 poena, 13,2 skoka i 9,5 asistencija po meču.

Nikola Jokić je u regularnom dijelu NBA sezone 2025/26 zabilježio 34 tripl-dabla i trenutno je na ukupnom broju od 198. Očekuje se da u novoj sezoni sruši najveći rekord Rasela Vestbruka koji mu bježi za 11 tripl-dablova, a minule sezone je prestigao legendarnog Oskara Robertsona.

BONUS VIDEO:

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00:28
Nikola Jokić dobio nagradu ikona ABA lige
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

Nikola Jokić NBA liga

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