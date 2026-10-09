Uoči nove sezone, Šej Gildžes-Aleksander ističe svoj status najboljeg igrača NBA, dok se suočava sa rivalima poput Jokića.

Izvor: YouTube/NBA/Denver Nuggets/Screenshot

Nova sezona NBA lige je iza ugla i to se najbolje može vidjeti po "zapaljivim" izjavama košarkaša. Tako je Šej Gildžes-Aleksander odlučio da se ne usteže više, pa je pred sezonu 2026/27 jasno i nedvosmisleno poručio da za sebe smatra da je najbolji košarkaš u NBA ligi, samim tim i na cijelom svijetu.

Kanađanin je dvostruki uzastopni osvajač MVP priznanja, što i nije čudno zbog njegovih brojki i nevjerovatne statistike koju je i njegova Oklahoma imala u posljednje dvije sezone u regularnom dijelu sezone, međutim vidjećemo da li će ga zadesiti Jokićeva sudbina. Njemu je "zabranjeno" da osvoji treću uzastopnu MVP titulu zbog toga što se vodila polemika o tome da su se navijači "zasitili" njegovih individualnih priznanja, baš kada će i osvojiti prvu šampionsku titulu.

Ipak, Šej Gildžes-Aleksander kao da to pokušava da predupredi, tako da je uoči nove sezone dao izjavu koju će morati da odbrani i koja će i te kako motivisati njegove rivale, vidjećemo da li i Nikolu Jokića.

Šej: Ja sam najbolji u NBA

Izvor: Youtube/NBA

"Mislim da sam najbolji igrač u NBA ligi", rekao je Šej Gildžes-Aleksander za "Tajm" uoči nove sezone:

"Mislim da je ono što pružam iz večeri u veče učinak najboljeg igrača NBA lige. Mislim da je efikasnost sa kojom to radim na nivou najboljeg igrača NBA lige".

"Mislim da svako ko uzme košarkašku, fudbalsku, loptu za američki fudbal ili tenisku lopticu to radi da bi pobijedio rivala, meču, šta god da je u pitanju. A ja sam u prethodnih nekoliko godina mnogo pobjeđivao".

Jokić protiv Šeja

Vidi opis Šej Gildžes-Aleksander: "Nije Jokić, ja sam najbolji u NBA" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Kanađanin je odigrao 68 utakmica i prosječno je bilježio 31,1 poena, 4,3 skoka i 6,6 asistencija, uz odlične procente iz igre - 55,3 odsto iz igre, 38,6 za tri i 87,9 odsto sa linije za slobodna bacanja. To mu je donijelo drugu MVP nagradu ispred Viktora Vembanjame i Nikole Jokića, kažu zbog učinka Oklahome koja je bila bolja od San Antonija i Denvera.

Sa druge strane Jokić je na 65 utakmica imao prosjek od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija, tako da njegova druga uzastopna sezona sa tripl-dabl prosjekom nije nagrađena MVP nagradom.

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