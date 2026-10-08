Šengun pokušao da ponovi Jokićevu magiju: Turčin ne može ni na treningu ono što Srbin radi na utakmici

Turski košarkaš Alperen Šengun pokušao je da iskopira nevjerovatnu asistenciju Nikole Jokića.

Izvor: NBA/Printscreen

Najbolji centar planete Nikola Jokić izveo je nestvaran potez na pripremnom meču protiv Jute, a sada pola NBA lige pokušava da ga iskopira. Srpski as je poslao perfektan pas Kemu Džonsonu u suprotan ugao terena leđima okrenut i zabilježio jednu od najboljih asistencija koje smo vidjeli u posljednje vrijeme.

Velika je šteta što ovo nije bio zvaničan meč, ali nema sumnje da ćemo se nagledati dobrih poteza kad krene sezona.

Pravo pitanje je da li se ovo vežba ili je u pitanju lucidnost srpskog asa, ali ako pitate Alperena Šenguna i Amena Tompsona iz Hjuston Roketsa, to je za njih naučna fantastika.

"Bejbi Jokić" je insistirao da bude u ulozi Srbina, a potom i Kema Džonsona koji daje trojku iz kornera, ali ni na treningu bez postavljenje odbrane to nije izgledalo baš najbolje. Pogledajte kako se Turčin snašao u Jokićevoj ulozi:

Ne voli nadimak "Bejbi Jokić"

Košarkaš Hjuston Roketsa je po dolasku na najveću košarkašku scenu dobio nadimak "Bejbi Jokić", ali kako godine odmiču, to poređenje mu sve više smeta. Srbin i Turčin su već izgradili zavidno rivalstvo, što u NBA, što u reprezentaciji, pa ga pitanje o sličnostima sa Jokićem svaki put sve više iritira. To je čudno, pošto je očigledno da mu je srpski as velika inspiracija.

Dok je još bio na startu NBA karijere, nije mu smetalo to poređenje. "Ne smeta mi to, za sada, jer sam mlad, ali poslije nekog vremena hoće sigurno", rekao je Alperen Šengun.

Kasnije je svima stavio do znanja da želi da gradi sopstveni put. "Da li je to kompliment za mene? Da, to je zato što igramo sličnu košarku, ali kada sam prvi put došao ovdje i rekli mi to - značilo mi je, ali hoću i sopstveno mjesto u NBA. Kad dođem u neke godine ne bih volio da me zovu bejbi Jokić, ajde još sam mlad, ali kada odrastem - neću to da čujem", poručio je Šengun o Jokiću.