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Jokića sačekala poruka na ćirilici: Roki učio srpski preko ljeta, samo da oduševi najboljeg

Jokića sačekala poruka na ćirilici: Roki učio srpski preko ljeta, samo da oduševi najboljeg

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš bio je glavni akter jednog šaljivog video snimka.

Šale Nikole Jokića i maskote Izvor: thesupermascot/X/Printscreen

Najbolji centar planete Nikola Jokić ima specifičan humor, zbog čega ga obožavaju svi u Denveru. Navijačima je posebno zanimljiv njegov odnos sa maskotom "Rokijem", sa kojim voli da se nadmudruje. Ovog puta, Roki ga je iznenadio gestom, pošto je preko ljetnje pauze učio srpski jezik.

Uprkos trudu, između njega i Jokića su ponovo viđene čarke, ali najnoviji video potpuno je oduševio simpatizere Nagetsa. Roki je na ćirilici napisao nekoliko rečenica i iznenadio Jokića, ali nije moglo da prođe bez prozivki.

"Ćao, Nikola, kako si?", pisalo je u prvoj poruci.

"Nedostajao si mi, da li sam ja tebi nedostajao?", stajalo je na panou.

"Izgledaš dobro, ali ja izgledam bolje", napisao je Roki, ali mu Jokić nije ostao dužan.

Denver Nagetsi su za sada odigrali dvije pripremne utakmice i zabilježili pobjedu i poraz, dok najbolji igrač tima nije previše forsirao. Na terenu protiv Jute je proveo oko 15 minuta u oba meča i nije stigao do prepoznatljivih prosjeka. Međutim, o nekoliko njegovih poteza se uveliko priča u američkoj javnosti koja nestrpljivo čeka početak sezone.

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Tagovi

Nikola Jokić Denver košarka NBA liga

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