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"Mogu kao Nikola Jokić, ali nekome će stradati glava": Saigrači se trude, a Edi Džonson zna ko bi jedini uspio

"Mogu kao Nikola Jokić, ali nekome će stradati glava": Saigrači se trude, a Edi Džonson zna ko bi jedini uspio

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Dodavanje Jokića postalo je popularno i mnogi ga pokušavaju, ali njegov saigrač Kem Džonson priznaje da bi mogao da pogodi nekoga u glavu ako pokuša na utakmici.

jokicev pas pretezak za saigrace edi dzonson zna kome nije Izvor: YouTube/Screenshot

Dodavanje Nikole Jokića (31) iza leđa postalo je hit u svjetskoj košarci i sada svi pokušavaju da ga izvedu. Njegovi saigrači se trude u trening-centru Nagetsa, a Kem Džonson priznaje se ne bi usudio da to uradi na utakmici.

"Mogu da pokušam da to izvedem, ali ne bih to radio na utakmici, pogodio bih nekoga u glavu ili bih bacio pravo u aut, pravo u ruke nekome iz prvog reda. Zato ipak ne bih pokušao", kazao je Kem Džonson.

Pogledajte kako to izgleda kada krilo Denvera pokušava. Nije lako kako izgleda kad to uradi Jokić:

Edi Džonson: "To mogu samo trojica u istoriji"

Bivši NBA igrač Edi Džonson (67), najbolji šesti igrač NBA lige 1989, oduševljen je Jokićevim potezom. Rekao je da bi mogla da ga izvedu samo trojica legendi, pa je ipak naveo pet imena asova.

"Postoje samo trojica koja bi mogla da izvedu to dodavanje dok stoje u istoriji igre dok stoje mirno, a sve zbog svoje snage. To su Medžik, Bird, Lebron, Volton i možda Džejson Kid!", kazao je on.

Bivšem asu više NBA timova i Olimpijakosa na to je odgovorio poznati novinar, autor i podkaster Bil Simons: "Edi, ne puštamo te među Jokićeve obožavaoce, vrati se u krevet"

"To nije prosto ni u praznoj dvorani"

Jokić je dodavanjem iza leđa oduševio sve na utakmici protiv Jute Džez, kada je proigrao upravo Džonsona u ćošku, da pogodi trojku iz ugla. Ostali su bez teksta i najveći i najbolji asistenti u istoriji, poput Stiva Neša.

"Mnogo igrača, posebno mnogo velikih dodavača vide da bi to moglo, ali potpuno je druga stvar da li bi to uspjeli da urade. To nije lako uraditi u praznoj sali", kazao je Neš.

Džonson je u praznoj sali pokušao, a pogledajte kako je to uradio Jokić na utakmici:

NBA sezona počinje 20. oktobra i tek se očekuju Jokićeve magije.

Bonus video: 

Nikola Jokić asistencija iza leđa za Kema Džonsona.
Izvor: Youtube / Bleacher report

(MONDO)

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Nikola Jokić

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