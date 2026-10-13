Amerikanci ponizili Jokića: Gurnuli ga na treće mjesto, kažu da se više ništa ne pita

Srpski košarkaš Nikola Jokić pao je na treće mjesto na Top 100 rang-listi najboljih košarkaša pred sezonu 2026/27.

Izvor: Tyler Tate/FR171662 AP

Prestižni portal CBS Sports objavio je rang-listu 100 najboljih igrača u NBA ligi pred početak sezone 2026/27, koja startuje za nedjelju dana. Srpski as Nikola Jokić prošle sezone je bio na prvom mjestu u ovom izboru, dok će u novoj sezoni "krenuti" sa treće pozicije. Ispred njega su Francuz Viktor Vembanjama (prvo mjesto) i Kanađanin Šej Gildžus-Aleksander (drugo mjesto).

Šest analitičara sa portala CBS Sports učestvovalo je u sastavljanju ovogodišnje liste, igrači su rangirani na osnovu očekivanih učinaka u sezoni 2026/27, što znači da su u obzir uzete i povrede onih koji se vraćaju nakon dužih pauza (poput Kajrija Irvinga i Tajrisa Halibartona), kao i onih koji će propustiti početak sezone (poput Džimija Batlera).

Kad se sve uzme u obzir Top 10 lista izgleda ovako: Viktor Vembanjama, Šej Gildžus-Aleksander, Nikola Jokić, Luka Dončić, Entoni Edvards, Janis Adetokumbo, Džejlen Branson, Kejd Kaningem, Džejson Tejtum, Stef Kari.

Vembijev skok na prvo mjesto

Izvor: MN PRESS

Viktor Vembanjama je prošle sezone bio peti na rang listi, a evo zbog čega je sada na prvoj poziciji. U kratkoj analizi stoji: "Ovaj Francuz, visok 224 centimetra, jedinstven je igrač - kakvog do sada nismo vidjeli. Kao ubjedljivo najbolji defanzivac lige, nikada nije imao prosjek međi od tri blokade po sezoni. Njegova visina, atleticizam i osjećaj za tajming mijenjaju prostornu dinamiku na terenu i unose nesigurnost u misli protivnika. Prošle sezone postao je prvi igrač u istoriji lige koji je jednoglasno osvojio nagradu za najboljeg odbrambenog igrača, a ukoliko ove sezone odigra bar 65 utakmica, velike su šanse da to ponovi. Titule MVP-a i šampiona takođe su mu nadohvat ruke, mada i dalje mora da dokaže svoju sposobnost kreiranja napada - naročito u plej-ofu - kako bi se u potpunosti afirmisao kao najbolji igrač na svijetu", navodi se.

Šej Gildžus-Aleksander - ista meta, isto odstojanje

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"Rasprave o tome ko je najbolji igrač na svijetu intenzivirale su se tokom protekle godine usljed uspona Vembija i kontinuiranih vrhunskih partija Nikole Jokića. Ipak, aktuelni dvostruki uzastopni MVP lige iza sebe ima sezonu u kojoj je bilježio prosječno 31,1 poen, 6,6 asistencija, 4,3 skoka i 1,4 ukradenu loptu. Gildžes-Aleksander ostaje jedan od igrača koje je najteže čuvati u NBA ligi, zahvaljujući svojoj izuzetnoj sposobnosti da iznudi kontakt i izbori se za odlazak na liniju slobodnih bacanja. Sa 28 godina, Kanađanin je u punoj igračkoj zrelosti i ima potencijal da u narednim sezonama svom imenu doda još MVP priznanja, kao i još titula."

Jokić pao na treću poziciju

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Srpski as je prošle sezone na listi CBS bio prvi, dok je sada na trećoj poziciji. Kako se navodi u analizi, ništa više ne zavisi od njega, već od njegovih konkurenata Vembija i Šeja, koji napreduju iz sezone u sezonu.

"Jokić nije ispao iz prva dva mjesta u glasanju za MVP-a još od 2020. godine, ali ovaj trostruki osvajač tog priznanja na ovogodišnjoj listi pada na treće mjesto (što zapravo više govori o kvalitetu igrača kao što su Šej i Vembi). On je i dalje najbolji kreator napada u ligi i predvodio je takmičenje po broju asistencija i skokova u sezoni 2025/26, ali će njegova sposobnost da podigne tim na nivo kandidata za titulu biti na iskušenju nakon turbulentnog ljeta za Nagetse", navodi se u analizi.