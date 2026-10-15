Katastrofa za Denver: Povrijeđen jedan od najvažnijih saigrača Nikole Jokića

Povreda Džulijana Strotera pred početak sezone stvara zabrinutost za Nikolu Jokića i Denver Nagetsa.

Izvor: Chris Swann/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić biće izuzetno nezadovoljan pošto je u pretposljednjoj utakmici NBA predsezone njegov saigrač Džulijan Stroter doživio povredu koja bi mogla na duže vrijeme da ga odvoji od terena. Za sada se još čekaju zvanične informacije, ali na prvi pogled - povreda koju je pretrpio mladi Portorikanac uopšte ne djeluje dobro i pokvarila je čitavo veče Nagetsima.

Na kraju su Nagetsi i izgubili od L.A. Klipersa 122:110, ali to je ništa s osjećajem koji su imali od završnice treće dionice kada je u jednoj akciji Stroter ostao na parketu. Pogledajte kako se povrijedio:

Prayers for Julian Strawther https://t.co/2nasRnx8jj — Z (@nuggetscountry_)October 15, 2026



Njemu se "izvila" noga i povrijedio je lijevo koljeno, a potom mu je ljekarski tim odmah ukazao pomoć i sproveo ga u svlačionicu. Za vrijeme utakmice Denver se oglasio i objasnio da Stroter neće više ulaziti u igru, što odmah govori da je situacija ozbiljna i da su potrebne dodatne analize, pretrage odnosno rendgenski snimci.

Stroter je do povrede inače ubacio 11 poena i bio je jedan od četvorice igrača Denvera koji su imali dvocifren učinak. Osim njega, Marej je ubacio 14, Vitmor 17, a neočekivano je Trevon Brazil završio meč sa 22 poena.

PLEASE NO NOT STRAWTHER PLS JULIAN BE OK! https://t.co/GkKdNgpwKi — Tatiana (@Tatianaclinares)October 15, 2026



Što se tiče Nikole Jokića, igrao je samo 16 minuta i šut ga nije služio (1/6). Meč je završio sa pet poena, šest skokova i sedam asistencija, očigledno štedeći se za NBA sezonu koja je iza ugla i u kojoj će se od njega očekivati da svako veče bilježi makar po tripl-dabl.

Ko je Džulijan Stroter?

Mladi bek Denvera je u klubu od 2023. godine kada su ga preko trejda sa Indijanom doveli kao 29. pika. Pred njim je četvrta sezona u NBA ligi, posljednja kao "ruki", a i te kako je bio koristan po Nagetse do sada. Kao bek sa klupe znao je da mijenja ritam utakmica i da donosi energiju, pa i Jokić obožava da igra sa njim zbog toga.

Prošle sezone imao je prosjek od 7,2 poena po meču i poslije odlazaka igrača kao što su Tim Hardavej Džunior i Pejton Votson značila su da bi ove njegova minutaža trebalo da poraste.

NBA rezultati predsezona:

Boston - Šarlot 114:93

Majami - Bruklin 144:128

Dalas - Nju Orleans 97:101

Milvoki - Čikago 104:125

Minesota - Detroit 106:128

San Antonio - Finiks 123:103

L.A. Klipers - Denver 122:110

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:08 Nikola Jokić na meču protiv Italije Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)