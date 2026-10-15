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Željko Obradović: "Ja sam ozbiljan trener, nije istina što se piše"

Željko Obradović: "Ja sam ozbiljan trener, nije istina što se piše"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Željko Obradović oglasio se zbog glasina oko dovođenja pojačanja u Panatinaikos.

Željko Obradović o mogućim pojačanjima ja sam ozbiljan trener Izvor: MN PRESS

Panatinaikos navodno traži pojačanje, posebno na poziciji centra. Jedan od igrača koji se spominje je Kristijan Koloko. Šef struke "zelenih" dobio je pitanje baš o igračima za koje su zainteresovani.

"Nemoguće je izbjeći glasine. To je posao medija, da pričate o takvim stvarima, isto zanima i sve one koji prate košarku. Ipak, ja sam ozbiljan trener i ta imena koja se spominju u medijima mi nisu čak ni kroz glavu prošla", rekao je Obradović.

Panatinaikos ima skor 5-0 u Evroligi i ima dva igrača na poziciji centra - Matijasa Lesora i Mustafu Fala. Takođe, ima igrače koji mogu tu poziciju da pokriju u određenim petorkama poput Najdžela Hejsa-Dejvisa, Huanča Ernangomeza i Geršona Jabuselea.

"Naravno da će biti diskusija oko toga kako igra Mustafa Fal, imaće ljudi svoje mišljenje i to je prirodno. Nemam problem sa tim. Međutim, ono što je meni važno je šta se dešava unutar moje ekipe, ne o čemu se priča spolja", jasan je Obradović.

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Tagovi

košarka KK Panatinaikos Željko Obradović Evroliga treneri

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