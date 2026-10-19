Kamenjašević uvjeren u uspješnu saradnju: "Nastavićemo da ulažemo u Vojvodinu"

Dejan Kamenjašević je bio gost KK Vojvodine i pričao je o međusobnoj saradnji Dubaija i srpskoj kluba.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Generalni menadžer Dubaija Dejan Kamenjašević bio je gost KK Vojvodina na meču protiv Čačka 94 u srpskom šampionatu. Ugostili su ga predsjednik Novosađana Željko Rebrača i generalni direktor Milija Vojinović. Dva kluba imaju međusobnu saradnju.

"Hvala klubu na gostoprimstvu. U ovih nekoliko dana sam se uvjerio koliko je Novi Sad grad košarke. Naša saradnja sigurno će imati obostrano korisne rezultate u budućnosti. Nastavićemo da ulažemo u Vojvodinu kroz zajednički rad i stručno usavršavanje trenera. Ostaje nam samo da strpljivo sačekamo rezultat", rekao je Kamenjašević za zvanični sajt kluba.

Vojinović je istakao da je uvjeren u zajednički uspjeh dva kluba.

"Bilo nam je zadovoljstvo da ugostimo delegaciju Dubaija, na čelu sa Dejanom Kamenjaševićem. Naši veliki sportski prijatelji predstavljaju neodvojivi dio podizanja košarke u Novom Sadu. Svjesni smo da je do ostvarenja visokih ciljeva put dug i izazovan, ali je u isto vrijeme i lakši uz pomoć organizacije Dubaija. Želimo im da realizuju sve svoje ambicije u sezoni", jasan je Vojinović.