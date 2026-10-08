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Davidovac držao čas košarke, Batler slavio sa rukom na licu: Ovako je Zvezda pregazila Dubai u Evroligi

Davidovac držao čas košarke, Batler slavio sa rukom na licu: Ovako je Zvezda pregazila Dubai u Evroligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je ostvarila istorijsku pobjedu protiv Dubaija u Evroligi, uz važne nastupe Džordana Nvore i Semija Odželeja, ali i sjajnu igru čitavog tima. Prva pobjeda u Emiratima!

Kako je Crvena zvezda pobijedila Dubai Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Crvena zvezda odigrala je furiozno na gostovanju Dubaiju i prvi put pobijedila u njegovoj "Koka-kola" areni. Ekipa Ibona Navara igrala je kao sat dok je meč odmicao i slavila uz potpunu kontrolu i uz efikasne nastupe Džordana Nvore (20 poena), Semija Odželeja (12), Džereda Batlera (11), kao i uz košarkaški čas Dejana Davidovca rivalima iz Dubaija.

Pogledajte kako je izgledao meč Dubai - Zvezda.

Nizao je pohvale poslije utakmice trener Ibon Navaro i sve su bile do kraja zaslužene. Naveo je tri ključna razloga pobjede: "Ključni su bili trud, koncentracija i kontrola nervoze", kazao je Španac.

"Semi je ratnik, a Dekijeva inteligencija ogromna"

Posebno je bio upitan o dvojici igrača - Semiju Odželeju i Dejanu Davidovcu.

"Semi je ratnik i sve što je potrebno za tim, on će raditi. Igraće na svim pozicijama od 'jedan' do 'pet', ako je potrebno sjediće i na klupi sa momcima, uvijek je dobro imati takvog igrača u timu", kazao je o Zvezdinom vicekapitenu.

"Deki je igrač sa visokim koeficijentom inteligencije, nekad zaboravlja stvari jer nije uradio sa nama više od pet-šest treninga, ali dovoljno je pametan da nadomjesti stvari koje je propustio. Lakše je izbalansirati igrače koji pokazuju manje emocija od onih koji su preemotivni", dodao je o srpskom krilu Navaro.

Šta sada čeka Zvezdu?

Poslije druge uzastopne pobjede u Evroligi, crveno-bijeli će u sljedećoj nedjelji "duplog" programa gostovati ASVEL-u u utorak, pa će dočekati Pariz u petak u Beogradskoj areni. Ti mečevi biće uvod pred prvi ovosezonski "vječiti derbi".

  • 13. oktobar Asvel - Crvena zvezda (20h)
  • 16. oktobar Crvena zvezda - Pariz (20h)
  • 22. oktobar Partizan - Crvena zvezda (20.45h)
  • 27. oktobar Crvena zvezda - Makabi (20h)
  • 29. oktobar Crvena zvezda - Bajern (20h)

U tu seriju utakmica Zvezda dolazi sa značajno popravljenom situacijom na tabeli Evrolige.

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Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga KK Dubai

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