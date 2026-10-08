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Ibon Navaro: Lako je sa Davidovcem i njegovom inteligencijom

Ibon Navaro: Lako je sa Davidovcem i njegovom inteligencijom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ibon Navaro ističe da su igrači ključni za pobjedu Crvene zvezde protiv Dubaija, naglašavajući trud i koncentraciju na terenu. Veoma pohvalno pričao je o dvojici, Dejanu Davidovcu i Semiju Odželeju

Ibon Navaro hvali Dejana Davidovca i Semija Odželeja Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro rekao je da su za pobjedu protiv Dubaija i uzlet crveno-bijelih u Evroligi (2-2) zaslužni igrači, a ne on i njegovi saradnici. Naglasio je tri stvari kao ključne u pobjedi u "Koka-kola" areni - dobru reakciju na greške i promašaje, veliki uloženi trud i potpunu koncentraciju.

"Ključni su bili igrači, ne treneri, nismo mi mađioničari. Njihov intenzitet, koncentracija, njihova kontrola nervoze poslije grešaka... Na tome smo napredovali, radimo na tome iz dana u dan i danas je bio odličan dokaz za to. Naš broj ubačenih koševa nije bio veći nego u prethodnim mečevima, ali način na koji smo prihvatali promašaje bio je mnogo bolji nego ranije i to nam je omogućavalo da kontrolišemo različite situacije na terenu, da im ne dozvolimo da poentiraju u prvim sekundama napada... Bili smo u stanju da se borimo protiv njih u skoku protiv njihovih 'zvijeri' kao što su Toko (Šengelija), Kabengele... Uspjeli smo da i kraj njih dominiramo u ofanzivnom skoku. Dakle, ključ su bili trud, koncentracija i kontrola nervoze", rekao je Navaro poslije utakmice.

Zvezda je prvi put pobijedila Dubai u gostima i primorala je domaćina na njegov istorijski mali broj ubačenih poena (58). Šta je bilo ključno za to?

"Poslije početka treće četvrtine, kada smo preuzeli, pa ispustili vođstvo, nastavili smo da radimo stvari koje bi i trebalo da radimo. Konstantnost je bila možda i ključna stvar."

"Semi Odželej je ratnik"

Izvor: MN PRESS

Na pitanje o svojoj "niskoj" petorci i o odličnom nastupu Semija Odželeja (12 poena, sedam skokova), Navaro je nizao pohvale.

"Mislite na nisku postavu sa Semijem Odželejem na 'petici'? To nije bio naš izbor, bili smo primorani to da radimo, jer imamo samo Ebuku Izundua na poziciji centra i nije bilo drugačijeg načina. Semi je ratnik i sve što je potrebno za tim, on će raditi. Igraće na svim pozicijama od 'jedan' do 'pet', ako je potrebno sjediće i na klupi sa momcima, uvijek je dobro imati takvog igrača u timu."

O inteligenciji Dejana Davidovca

O Dejanu Davidovcu, "iks faktoru" Zvezdine pobjede čiji se učinak ne vidi u statistici (tri poena, pet skokova, dvije ukradene lopte), govorio je kroz pohvale njegovoj inteligenciji. I ona i Davidovčevo košarkaško znanje vidjeli su se na svim dijelovima terena, i u napadu i u odbrani, u kojoj je branio i visoke igrače Dubaija.

"Deki je igrač sa visokim koeficijentom inteligencije, nekad zaboravlja stvari jer nije uradio sa nama više od pet-šest treninga, ali dovoljno je pametan da nadomjesti stvari koje je propustio. Lakše je izbalansirati igrače koji pokazuju manje emocija od onih koji su preemotivni", kazao je Španac.

"Nije moja košarka, već mojih igrača"

Izvor: STARSPORT 2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada će moći da kaže "ovo je košarka koju želim da moj tim igra?"

"Ne mislim da košarka pripada trenerima, već igračima. Igraćemo dobro ili loše zavisno od toga šta oni žele, zavisno od toga da li će staviti na teren svoj talenat i žrtvovati svoj talenat za tim. Košarka pripada njima, ne meni. Stići ćemo daleko koliko oni žele, jer košarka pripada njima... Nije stvar u mojim idejama i filozofiji, već u košarci koju žele da igraju. Nije stvar u meni."

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Dubai Ibon Navaro Evroliga

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