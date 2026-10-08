Vlade Đurović: "Zvezda je uradila što niko neće do kraja sezone"

Vlade Đurović je poslije pobjede Crvene zvezde u Evroligi analizirao tim Ibona Navara i nije krio zadovoljstvo zbog trijumfa nad Dubaijem.

Izvor: Arenasport 1 /screenshot

Crvena zvezda je pobijedila u četvrtom kolu Evrolige, na izuzetno teškom gostovanju Dubaiju. Ipak, tim Ibona Navara stigao je do iznenađenja, kako vjeruje Vlade Đurović. Iako klub sa Malog Kalemegdana nije bio favorit, uspio je da se izdigne iz poraza na startu ABA lige u Železniku i ostvari važan trijumf i to na gostovanju jednom od pretendenata na Fajnal-for elitnog takmičenja, na gostovanju na kojem dosad nikad nije pobijedila.

"Rekao sam da se čuda događaju, ali teško. Za mene je ovo čudo! Zvezda je otišla u lošem momentu, nije bilo igrača - Motli nije tu, Dobrić nije bio spreman. Tamo je i Real izgubio, gube jednom godišnje na svom terenu, možda nijednom. Velika pobjeda za Crvenu zvezdu - na kom mjestu, protiv koga. Armija navijača Zvezde je izgubila volju i povjerenje, kad ih je publika pozvala da im skandira poslije poraza od Hapoela, svaka čast publici da im pruži podršku, oni su vjerovali, ja nisam vjerovao", rekao je Đurović u studiju Arene Sport poslije pobjede Crvene zvezde.

Đurović već duže vremena ističe važnost Krisa Džounsa u Crvenoj zvezdi. Plejmejker crveno-bijelih je dobio nešto veću priliku i čini se - isplatilo se.

"Kris Džouns je igrao više nego uobičajeno, Nvora je bio bolji u odbrani, u napadu šutirao koliko je trebalo, Batler je pogodio trojke koje je trebalo. Svi koji su igrali dali su doprinos, Kremer je igrao slabije nego što se očekivalo, Izundu se popravio, Dobrić je igrao malo. Davidovac je odigrao utakmicu... toliko dobar posao, bio je važan, skinuo najvažnije skokove, grešku nije napravio! Svaka mu čast kako je odigrao, ne znam kako ga je Navaro izvukao."

"Navaro je čuo da ne može tako"

Ibon Navaro je ravnomjerno dijelio minutažu u Crvenoj zvezdi u mečevima za nama, djeluje da je novi sistem igre donio mnogo bolje efekte.

"Mislim da je i Navaro čuo da ne može da igra sa 12 igrača, ne može. Džouns je igrao duže, poenterski slabije nego sve tri utakmice, ali je dijelio lopte, smirivao je loptu kad treba. Fantastična pobjeda Zvezde, ali nisam očekivao ovako loš Dubai. Mnogo su slabo odigrali, Rajt, Bejkon..."

Negativni rekord Dubaija

Vidi opis Vlade Đurović: "Zvezda je uradila što niko neće do kraja sezone" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Crvena zvezda je Dubai svela na nevjerovatnih 58 poena. Osim u prvoj četvrtini koju je domaćin osvojio 21:16, u svim narednim dionicama Dubai je bilježio svega 10, 15 i 12 poena. Da li je tim Ćavija Paskvala potcijenio Crvenu zvezdu ili je Ibon Navaro dobro procijenio rivala, ostaje da sami procijenimo. Ipak, jedno je jasno - Dubai više neće dozvoliti ovakvo poniženje kod kuće.

"Niko neće do kraja lige da ih natjera na to. Jedna od velikih ekipa će dobiti utakmicu tamo, a svi drugi će izgubiti. Utoliko je ova pobjeda Zvezde veća.Čekamo ASVEL u utorak, iako je razbio Pariz, iako je Partizan pobijedio u Parizu, ovi su ih odučili od košarke. Kažu - protivnik igra koliko mu dozvoli suparnik. Ako je tako malo koševa dao, onda znači da je Navaro dobro procijenio, vidio da bekovi promašuju. Zvezda je u početku promašivala, ali je Zvezda zrelije igrala, nego prije", rekao je Vlade Đurović.

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