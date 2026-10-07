Posljednji raport iz Zvezde pred Dubai: Navaro ostavio Srbina u Beogradu, drugi pod znakom pitanja

Crvena zvezda neće biti kompletna na teškom gostovanju Dubaiju.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Dubaija u četvrtom kolu Evrolige, u četvrtak od 18 časova, a trener crveno-bijelih Ibon Navaro ne može da računa na sve igrače za teško gostovanje.

Van stroja je već neko vrijeme Džonatan Motli zbog povrede zadnje lože i njegov povratak se očekuje tek kroz mjesec dana, a Navaro je na treningu pred put u Dubai saopštio da je i kapiten Ognjen Dobrić pod znakom pitanja. On je otputovao sa ekipom, ali u timu neće biti Stefana Miljenovića koji je ostao u Beogradu kako bi se što bolje spremio za derbi sa Budućnosti u ABA ligi.

Izvor: MN PRESS

Ima i dobrih vijesti. Konačno ćemo na djelu vidjeti Nikolu Đurišića koji se oporavio od povrede koju je zadobio još ljetos tokom reprezentativnih obaveza, a očekuje se i debi Patrika Boldvina. Za utakmicu je spreman i iskusni Dejan Davidovac, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će Navaro rasporediti minutažu protiv teškog rivala.

Šta je rekao Ibon Navaro?

Španski stručnjak je otkrio zdravstvenu situaciju i otvoreno rekao da Crvena zvezda aktivno traži zamjenu za povrijeđenog Džonatana Motlija.

"Motli je van ekipe. Prošlo je samo nedjelju dana i ne očekujem da će se vratiti u naredne tri ili četiri nedjelje. Dobrić je imao problem na treningu. Ne znamo da li će moći da igra sutra. Putujemo sa 13 igrača i odluku ćemo donijeti u četvrtak ujutru, u skladu sa stanjem igrača", naglasio je Navaro.

"Naše petice su Ebuka Izundu i Džonatan Motli. Ako nemamo Motlija, ostaje nam samo Izundu, koji je prošlu sezonu počeo kao treći visoki igrač. Zbog sjajnih partija postao je drugi, ali sada je u potpuno drugačijoj situaciji. Sada je naš glavni centar i to nije lako iznijeti. Tako da je klub sigurno na tržištu. Mislim da su svi evroligaški klubovi uvijek na tržištu", zaključio je.