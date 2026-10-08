Može li Navaro ono što nisu drugi treneri Zvezde? Bez dvojice u Dubaiju hoće iznenađenje

Zvezda se suočava sa težim zadatkom u Dubaiju. Ibon Navaro mora da ispravi greške prethodnika i donese prvu pobjedu na gostovanju u Evroligi.

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Crvena zvezda danas od 18 časova prvi put gostuje ove sezone u Evroligi - i to Dubaiju protiv koga nema naročito dobar skor. Zapravo, Zvezda nikada do sada nije pobijedila Dubai na njegovom terenu, odnosno izgubila je do sada sve tri utakmice - dvije u ABA ligi i jednu u Evroligi prošle sezone.

Tako će novi trener crveno-bijelih Ibon Navaro imati težak zadatak, da ispravi ono što njegovi prethodnici nisu uspjeli i da napravi prvo iznenađenje od kada je preuzeo novu ekipu.

Zvezda oslabljena u Dubaiju

Problem za Crvenu zvezdu je što će biti oslabljena na gostovanju u Emiratima pošto Ibon Navaro neće moći da računa na centra Džonatana Motlija, odnosno na kaptena Ognjena Dobrića koji je ipak ostao u Beogradu i nije krenuo na put sa ekipom, pošto nije dovoljno spreman.

"Motli je van ekipe. Prošlo je samo nedelju dana i ne očekujem da će se vratiti u naredne tri ili četiri sedmice. Dobrić je imao problem na treningu. Ne znamo da li će moći da igra sutra", rekao je Ibon Navaro pred utakmicu sa Dubaijem kada još nije bio siguran u status košarkaša iz Knina, koji definitivno preskače gostovanje Dubaiju i vidjećemo da li će biti spreman za obaveze u ABA ligi za vikend.

Dubai je vrlo opasan

Ove sezone klub iz Emirata se još pojačao i u svoju treću sezonu ušao je sa izuzetno dugačkim rosterom, koji omogućava treneru Ćaviju Paskvalu više prostora da se igra, kao i da ne bude opterećen zbog povreda.

Dubai ima skor 2-1 i u njemu najveću minutažu ima novajlija Eli Okobo iz Monaka, koji je do sada igrao više od 30 minuta po meču, uz prosek od 11,7 poena i 4,7 asistencija. Za sada je najbolji strelac Dvejn Bejkon sa 16,7 po meču, pa Mekinli Rajt 12,7, a dvocifren je i Mfiondu Kabengele sa 11.7.

Ove sezone trener Paskval koristio je 13 košarkaša, od toga dvojicu srpskih reprezentativaca - Filipa Petruševa i nešto manje Nemanju Dangubića koji je igrao samo jedan meč.

Raspored Zvezde u oktobru

Crvena zvezda ima 1-2 u Evroligi za sada, kao i 0-1 u ABA ligi, a oktobar će joj biti vrlo izazovan jer je na oba fronta čekaju komplikovane utakmice. Na Jadranu će dočekati Budućnost i gostovati Krki i Igokei, a što se tiče Evrolige - ovako izgleda raspored: