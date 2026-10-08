Crvena zvezda je još jednom kažnjena u elitnom takmičenju, a razlog su navijači.

Izvor: MN PRESS

Evroliga je kaznila Crvenu zvezdu zbog ponašanja navijača u drugom kolu Evrolige. Crveno-bijeli su u tom susretu dočekali Hapoel iz Tel Aviva, pa će klub sa Malog Kalemegdana morati da plati 7.000 evra elitnom takmičenju. U tom susretu crveno-bijeli su poraženi 81:80.

"Evroliga je objavila sledeće disciplinske odluke koje se odnose na incidente zabilježene u drugom kolu ligaškog dijela sezone 2026/27 Evrolige i prvom kolu ligaškog dijela sezone 2026/27 BKT Evrokupa", navodi se na sajtu Evrolige.

Vidi opis Zvezda ponovo kažnjena u Evroligi: Crveno-bijeli moraju da plate zbog ponašanja navijača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Kad je u pitanju Crvena zvezda, klub sa Malog Kalemegdana dobio je novčanu kaznu: "Crvena zvezda Meridianbet kažnjena je novčanom kaznom od 7.000 evra zbog uvredljivog skandiranja njenih navijača tokom utakmice Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, u skladu sa članom 29.2 f) Disciplinskog pravilnika Evrolige", navodi se.

Kažnjen je i Žalgiris

U drugom kolu Evrolige nije kažnjena samo Zvezda, već i litvanski predstavnik i to uz mnogo veću finansijsku nadoknadu Evroligi.

"Žalgiris Kaunas kažnjen je novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 30.000 evra, kao i uslovnim ograničenjem kapaciteta dvorane na 80 odsto, uz zatvaranje određenih sektora, zbog isticanja transparenata tokom utakmice Žalgiris - Olimpijakos, u skladu sa članom 29.1 f) Disciplinskog pravilnika Evrolige. Ograničenje kapaciteta dvorane uslovno je suspendovano tokom sezone 2026/27, u skladu sa članom 8 Disciplinskog pravilnika, i biće aktivirano ukoliko klub ponovo prekrši član 29.1 f)", navodi se.

Kazne i u Evrokupu

Osim kazni u Evroligi, stigla je kazna i u takmičenju u rangu ispod. Trener Turk Telekoma Erdem Džan moraće da iskešira 10.000 evra zbog nepoštovanja odluka sudija.

"Erdem Džan, trener Turk Telekoma iz Ankare, kažnjen je novčanom kaznom od 10.000 evra zbog nepoštovanja instrukcija sudijske ekipe tokom domaće utakmice protiv La Lagune Tenerife, u skladu sa članom 27.2 c) Disciplinskog pravilnika Evrolige", piše na sajtu Evrolige.

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