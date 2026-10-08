19 : 33 Razigrao se Džered Batler, "plus 12" Amerikanac je utrčao u reket domaćih i majstorskim potezima izborio sebi poziciju i koš za plus 12 gostiju - 48:60.

19 : 25 Crvena zvezda na plus 10 poslije tri četvrtine! Džered Batler uz zvuk sirene poentira sa poludistance za kraj treće dionice! Još jedna sjajna četvrtina crveno-bijelih u Dubaiju.

19 : 22 "Rudarski" posao Izundua, Zvezda na "plus 9" Izborio je Zvezdin centar uz veliki trud nove poene sa linije penala, za 45:54 pred posljednji minut u trećoj dionici.

19 : 20 Džouns sjajno prolazi ali se ne nagrađuje Ipak Zvezda i dalje vodi mirno - 43:521, na dva minuta do kraja treće četvrtine. Sjajna sekvenca Krisa Džounsa.

19 : 14 26' Okobo daje vazduh Dubaiju Pogodio je trojku iz ugla na asistenciju Vokapa, za 41:48 na semaforu.

19 : 11 Pleše Zvezda u Dubaiju! Nvora inteligentno poentira za vođstvo 47:38, da zaokruži nastavak sjajne igre crveno-bijelih iz druge četvrtine. Ubacio je Nvora dvije trojke odmah na početku 3/4 i na tom talasu postigao već osam poena u dionici, a ukupno 15.

18 : 46 Vođstvo Crvene zvezde na poluvremenu - 31:37 Čak devetorica igrača Zvezde poentirala su u Dubaiju, uz sjajnu odbranu u prve dvije četvrtine! Dubai: Okobo 2, Bejkon 11, Blosomgejm 4, Kabengele 4, Dijakite 4, Šengelija 6. Crvena zvezda: Džouns 5, Vajler-Beb 2, Batler 3, Davidovac 2, Karter 2, Izundu 4, Boldvin 2, Nvora 7, Odželej 5.

18 : 44 Jako dobra sekvenca Zvezde, 31:37 Vajler-Beb, Nvora, Karter i Izundu - odlično su napadači priveli prvo poluvrijeme kraju za crveno-bijele.

18 : 36 17' Dubai odmah uzvraća - 27:29 Bejkon nalazi Blosomgejma, a on snažno ukucava loptu u koš, pa sada Ibon Navaro mora da zove tajm-aut.

18 : 29 14' Trojke Zvezde - Batler, pa Džouns! Ogroman nalet crveno-bijelih, vode 29:23!

18 : 21 Dubai vodi 21:16 poslije prve četvrtine Bolje su domaći završili prvu četvrtinu poslije trojke Tornikea Šengelije i njegovih pet uzastopnih poena.

18 : 15 8' Važni poeni Boldvina i povreda Odželeja - 16:16 Pogodio je Boldvin poslije ofanzivnog skoka dok se zamjenik kapitena Zvezde nalazio na parketu zbog povrede. Ipak, ustao je i djeluje da je sa njim sve u redu.

18 : 08 Zvezda vodi trojkom Nvore, 11:12 Kontranapad crveno-bijelih i trojka Džordana Nvore za njegovih uzastopnih pet poena. Veća energija crveno-bijelih i u odbrani.

18 : 05 3' Bejkon uz faul za 7:2 Snažan početak najboljeg igrača domaćih, ubacio je svih sedam poena Dubaija Dvejn Bejkon na startu meča.

18 : 02 Utakmica je počela! Dubai: Rajt - Okobo - Blosomgejm - Bejkon - Kabengele Zvezda: Vajler-Beb - Karter - Nvora - Moneke - Izundu

17 : 39 Za Zvezdu ne igraju Motli i Miljenović Centar crveno-bijelih doživio je povredu u pobjedi protiv Efesa prošle sedmice i propustiće i ovaj meč, dok je Stefan Miljenović ostao u Beogradu. Izvor: MN PRESS

17 : 36 Ognjen Dobrić u sastavu Kapiten crveno-bijelih predvodiće ekipu Ibona Navara u Dubaiju, nakon što je propustio meč protiv FMP-a u nedjelju. Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

17 : 36 Zvezda bez Nikole Đurišića Zvezdino proljećno NBA pojačanje neće moći da igra u Dubaiju, jer je imao određene probleme pred meč, javio je "Meridian sport".

17 : 35 Lideri Dubaija Američki košarkaš Dvejn Bejkon prvi je strelac Dubaija sa 16,7 poena u prosjeku. Bivši plejmejker Budućnosti Mekinli Rajt drugi je strijelac tima sa 12,7 poena, a prate ga novajlija Eli Okobo (11,7) i Mfiondu Kabengele (11,7), jedan od "iks faktora" tima iz Emirata prošle sezone. Izvor: MN PRESS

17 : 34 Sudije predvodi Saša Pukl Slovenački arbitar Saša Pukl predvodi tim arbitara u Dubaiju. Sa njim će utakmicu suditi Manuel Atard (Italija) i Arnau Padros (Španija). Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED