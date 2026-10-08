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UŽIVO, DUBAI - CRVENA ZVEZDA: Batler uz zvuk sirene! 0

Crvena zvezda gostuje Dubaiju u 4. kolu Evrolige. Pratite meč uz MONDO.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
19:33

Razigrao se Džered Batler, "plus 12"

Amerikanac je utrčao u reket domaćih i majstorskim potezima izborio sebi poziciju i koš za plus 12 gostiju - 48:60.

19:25

Crvena zvezda na plus 10 poslije tri četvrtine!

Džered Batler uz zvuk sirene poentira sa poludistance za kraj treće dionice! Još jedna sjajna četvrtina crveno-bijelih u Dubaiju.

19:22

"Rudarski" posao Izundua, Zvezda na "plus 9"

Izborio je Zvezdin centar uz veliki trud nove poene sa linije penala, za 45:54 pred posljednji minut u trećoj dionici.

19:20

Džouns sjajno prolazi ali se ne nagrađuje

Ipak Zvezda i dalje vodi mirno - 43:521, na dva minuta do kraja treće četvrtine. Sjajna sekvenca Krisa Džounsa.

19:14

26' Okobo daje vazduh Dubaiju

Pogodio je trojku iz ugla na asistenciju Vokapa, za 41:48 na semaforu.

19:11

Pleše Zvezda u Dubaiju!

Nvora inteligentno poentira za vođstvo 47:38, da zaokruži nastavak sjajne igre crveno-bijelih iz druge četvrtine. Ubacio je Nvora dvije trojke odmah na početku 3/4 i na tom talasu postigao već osam poena u dionici, a ukupno 15.

18:46

Vođstvo Crvene zvezde na poluvremenu - 31:37

Čak devetorica igrača Zvezde poentirala su u Dubaiju, uz sjajnu odbranu u prve dvije četvrtine!

Dubai: Okobo 2, Bejkon 11, Blosomgejm 4, Kabengele 4, Dijakite 4, Šengelija 6.

Crvena zvezda: Džouns 5, Vajler-Beb 2, Batler 3, Davidovac 2, Karter 2, Izundu 4, Boldvin 2, Nvora 7, Odželej 5.

18:44

Jako dobra sekvenca Zvezde, 31:37

Vajler-Beb, Nvora, Karter i Izundu - odlično su napadači priveli prvo poluvrijeme kraju za crveno-bijele.

18:36

17' Dubai odmah uzvraća - 27:29

Bejkon nalazi Blosomgejma, a on snažno ukucava loptu u koš, pa sada Ibon Navaro mora da zove tajm-aut.

18:29

14' Trojke Zvezde - Batler, pa Džouns!

Ogroman nalet crveno-bijelih, vode 29:23!

18:21

Dubai vodi 21:16 poslije prve četvrtine

Bolje su domaći završili prvu četvrtinu poslije trojke Tornikea Šengelije i njegovih pet uzastopnih poena.

18:15

8' Važni poeni Boldvina i povreda Odželeja - 16:16

Pogodio je Boldvin poslije ofanzivnog skoka dok se zamjenik kapitena Zvezde nalazio na parketu zbog povrede. Ipak, ustao je i djeluje da je sa njim sve u redu.

18:08

Zvezda vodi trojkom Nvore, 11:12

Kontranapad crveno-bijelih i trojka Džordana Nvore za njegovih uzastopnih pet poena. Veća energija crveno-bijelih i u odbrani.

18:05

3' Bejkon uz faul za 7:2

Snažan početak najboljeg igrača domaćih, ubacio je svih sedam poena Dubaija Dvejn Bejkon na startu meča.

18:02

Utakmica je počela!

Dubai: Rajt - Okobo - Blosomgejm - Bejkon - Kabengele

Zvezda: Vajler-Beb - Karter - Nvora - Moneke - Izundu

17:39

Za Zvezdu ne igraju Motli i Miljenović

Centar crveno-bijelih doživio je povredu u pobjedi protiv Efesa prošle sedmice i propustiće i ovaj meč, dok je Stefan Miljenović ostao u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

17:37

Zvezda u Železniku imala loš uvod u meč

Crvena zvezda je doživjela jako neprijatan poraz od FMP-a uoči gostovanja Dubaiju.

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17:36

Ognjen Dobrić u sastavu

Kapiten crveno-bijelih predvodiće ekipu Ibona Navara u Dubaiju, nakon što je propustio meč protiv FMP-a u nedjelju.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

17:36

Zvezda bez Nikole Đurišića

Zvezdino proljećno NBA pojačanje neće moći da igra u Dubaiju, jer je imao određene probleme pred meč, javio je "Meridian sport".

17:35

Lideri Dubaija

Američki košarkaš Dvejn Bejkon prvi je strelac Dubaija sa 16,7 poena u prosjeku. Bivši plejmejker Budućnosti Mekinli Rajt drugi je strijelac tima sa 12,7 poena, a prate ga novajlija Eli Okobo (11,7) i Mfiondu Kabengele (11,7), jedan od "iks faktora" tima iz Emirata prošle sezone.

Izvor: MN PRESS

17:34

Sudije predvodi Saša Pukl

Slovenački arbitar Saša Pukl predvodi tim arbitara u Dubaiju. Sa njim će utakmicu suditi Manuel Atard (Italija) i Arnau Padros (Španija).

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

17:15

Dobro došli u tekstualni prenos

Crvena zvezda (1-2) od 18.00 gostuje Dubaiju (2-1) u "Koka-kola" areni u Dubaiju. Pratite meč uz MONDO.

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