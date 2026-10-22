Ataman se pridružio Janakopulosu: Isprozivao grčke sudije u četiri objave

Bivši trener Panatinaikosa Ergin Ataman je na društvenim mrežama podijelio nekoliko objava o hapšenju grčkih sudija.

Izvor: MN PRESS

Skandal koji trese Grčku i tamošnju košarku, nakon što je nekoliko ljudi uhapšeno, izazvao je mnogo reakcija poznatih. Ispred svih se oglasio Dimitris Janakopulos, ali i bivši trener Panatinaikosa Ergin Ataman. Takoreći, Turčin je to uradio sa stilom - pošto je bez riječi riješio da prozove tamošnje sudije i predsjednika Košarkaškog saveza.

Predsjednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolios i još pet osoba, među kojima su bivši evroligaški sudija Elijas Koromilas i aktivna arbitarka Vasiliki Caruha, ali i Petros Papapetru, Anastasios Piloidis i Jorgos Mavraganis, uhapšeni su, a sa strane Panatinaikosa se sve više likuje. Poslije AI šale Dimitrisa Janakopulosa vidjeli smo i niz objava Ergina Atamana na društvenim mrežama.

Pogledajte objave Ergina Atamana:

Turčin, koji je nekoliko godina vodio grčkog velikana, pred medijima je vrlo često komentarisao odluke sudija i probleme koje je njegov tim, iako na papiru više nego moćan, imao tokom utakmica. Ovom prilikom je na Instagram storiju podijelio četiri objave, u svakoj je bio neko od ličnosti protiv kojih je pokrenuta istraga, a Ataman je vjerovao da mu riječi nisu potrebne da bi dokazao da je u proteklom periodu bio u pravu kad je u javnosti prozivao iste ljude.

Novac pronađen u kući jednog od arbitara

Jedan od detalja koji je dodatno pojačao interesovanje za slučaj jeste pretres kuće jednog od sudija u Kateriniju. Prema medijskim izvještajima, tamo je pronađeno više od 820.000 evra u gotovini. Za sada nije utvrđeno porijeklo tog novca niti je razjašnjeno da li je povezan sa djela koja se istražuju.

Istraga obuhvata sumnje na korupciju i manipulaciju košarkaškim utakmicama, a za pojedina djela koja se pominju u izvještajima predviđene su kazne do pet godina zatvora. Osumnjičeni bi trebalo da budu saslušani pred istražnim sudijom, nakon čega bi moglo da bude poznato više detalja o daljem toku postupka.

Pojedini osumnjičeni, među kojima se u izvještajima pominju Caruha i Mavraganis, navodno su bili u Istanbulu, pa je zbog njih izdata potjernica, a privedeni su po dolasku na aerodrom.

Slučaj je izazvao snažne reakcije u grčkoj sportskoj javnosti, ne samo zbog funkcije koju obavlja Liolios već i zbog mogućnosti da se istraga proširi na ljude koji su godinama dio košarkaškog sudijskog sistema. Ipak, navodi o umiješanosti pojedinaca predstavljaju sumnje koje tek treba da budu razjašnjene u pravnom postupku.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!