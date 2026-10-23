NBA košarkaš Goga Bitadze podsjetio novinare u SAD da je i on, kao Nikola Jokić, igrao u Srbiji i da zbog toga navijači ne mogu da ga poremete.

Izvor: MN PRESS

Rečenice koje je najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić izjavio tokom svoje NBA karijere već su postale kultne. Mnogo Amerikanaca ih zna napamet, a čak i kada ih zaborave tu je neko ko će ih podsjetiti. Ovog puta to je bio bivši košarkaš Mege Goga Bitadze koji je citirao srpskog centra.

Američke medije zanimalo je koliko ga je poremetila atmosfera na utakmici njegovog Orlanda i Atlante, koju je završio sa šest postignutih poena i šest skokova. Na njega, kao ni na Jokića, publika u SAD ne može previše da utiče.

Vidi opis Goga Bitadze poručio Amerikancima: "Sjećate se šta vam je Jokić rekao?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Čuo sam zvukove kokošaka", prokomentarisao je Bitadze i dodao: "Ali, znate, igrao sam pred publikom u Evropi, u Srbiji. Igrao sam u Srbiji. Kao što je Jokić rekao: 'Igrao sam u Srbiji, brate.' Tako da me ovo sigurno ne može poremetiti."

Šta je Jokić govorio o atmosferi?

Kada su prije godinu i po dana američki mediji pitali Nikolu Jokića koliko mu na NBA mečevima pomaže to što je u karijeri imao priliku da igra protiv Crvene zvezde i Partizana, odnosno pred Delijama i Grobarima, srpski košarkaš im je otkrio veoma važan detalj. Postoji nešto gore od toga.

"Koliko mi je pomoglo to iz Srbije? Igrao sam i u malim halama gdje je po 30 ljudi i čujete sve što vam govore, to je nekada gore jer vidite osobu koja vam to govori", ozario se Nikola Jokić: "Igrao sam pred mnogo navijača, tako da je i to neko iskustvo koje mi pomaže da ne budem ometan u tim situacijama."

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Nekoliko godina ranije, Jokić je bio na meti kritika navijača Majamija. Amerikanci su bili zainteresovani kako se on bori sa takvim pritiskom i dobili su legendaran odgovor. "Igrao sam u Srbiji, brate. Volio bih da ste to mogli da osjetite", rekao je tada Jokić.

Šta su drugi rekli o Jokiću?

Prije samo nekoliko dana, o Nikolinoj otpornosti na američku verziju buke u hali govorio je bivši NBA košarkaš Olden Polinis. On je pričao kako je Jokić uspio da napravi impresivnu karijeru jer je otporan na pritiske, a to je zbog djetinjstva koje je proveo u zemlji koja je bombardovana.

"Stvarno mislite da se Džoker (Nikola Jokić) brine zbog vašeg vikanja i urlanja? Taj čovjek je izbjegavao bombe i metke, bombe koje su padale na njegovu zemlju. Izbjegavali su rakete. Ma dajte, ljudi, prestanite", rekao je Olden Polinis.