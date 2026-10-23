"Jokić je ljut, osramoćen i počeo je da shvata neke stvari": U Americi 12 godina čekali da ga ovakvog vide

Nikola Jokić se vratio u NBA ligu jači nego ikad, motivisan prošlogodišnjim neuspjehom u plej-ofu. Američki novinari posvećuju veliku pažnju stanju u kojem je

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"Ponižen nastupom u plej-ofu protiv Timbervulvsa, Jokić će ove sezone raditi stvari koje dosad nismo vidjeli", najavio je kolumnista "Denver posta" Troj Renk.

Prema njegovom mišljenju, Jokić je i dalje ljut zbog toga što je bio osramoćen prošlog proljeća u plej-ofu protiv Minesote. I upravo to je jedan od razloga zbog kojeg je počeo veoma snažno NBA jesen 2026, uključujući i dodavanje iza leđa od kojeg staje dah. Mnogo toga vidio je američki novinar u toj Jokićevoj genijalnosti.

"Sve u vezi s tim potezom potvrdilo je zašto je Jokić tako jedinstven. Bio je to bezobzirno veliki potez", tvrdi Renk.

"Nikada ga nisam vidio da je to uradio, čak ni na treningu", priznao je trener Dejvid Adelman.

Iako se Jokić mučio na takmičarskoj NBA premijeri protiv Oklahome, kao i cijeli tim, mnogo je tragova i znakova koji navode na zaključak da će (i) ovo biti njegova sezona. A za Nagetsima je veoma težak ljetnji "prelazni rok".

Denver Nagetsi su zaboravljeni i opasni

"Nakon što su proveli vansezonu zarobljeni lošim ugovorima i koketirajući sa velikim trejdovima (Džejlen Braun je bio bliži dolasku u Denver nego što većina ljudi misli), Nagetsi su se ovog mjeseca pojavili i zatekli sebe tamo gdje i treba da budu: zaboravljeni i opasni. Niko ih ne vidi kao prijetnju za osvajanje Zapadne konferencije, smatraju ih nesposobnim da se nose sa Sparsima, Tanderom i Timbervulvsima. Djeluju skriveno od borbe za titulu. Čak ih i Adelman potcenjuje, govoreći da bi bio zadovoljan i sa jednim od prva šest mjesta u plej-ofu. To je greška."

Šta ako NBA šampioni iz 2023. imaju u sebi snagu za još jedan juriš?

"To nije 'posljednji ples', jer Jokić ne ide nikuda. Potpisaće produženje ugovora i zaraditi dodatnih 81,5 miliona dolara. Voli novac, i u tome nema ničeg lošeg, ali takođe počinje da shvata i svoje nasljeđe. Na danu za medije govorio je o želji da cijelu karijeru provede u Denveru i zašto mu je to važno. Bilo je potrebno 12 godina, ali djeluje da konačno dobijamo pun doživljaj Nikole Jokića - onog momka kog smo vidjeli u filmu 'Zlatni teren' (Court of Gold) - i njegove mogućnosti djeluju neograničeno."

Jokić bi sljedećeg ljeta mogao da potpiše svoj posljednji NBA ugovor i pred njim je još dovoljno sezona da ima nekoliko ozbiljnih pokušaja da napadne titulu. Zna šta je potrebno za to.

"Tokom predsezone, Jokić je pričao kao pravi lider svaki put kada bi stao pred medije - njegovi odgovori bili su oštriji, a uvidi dublji. To je pokazalo koliko se razvio, prenoseći u Denver svoju ulogu kapitena koju je donio pravo sa ljetnih nastupa za reprezentaciju Srbije. Ipak, teren je mjesto gdje Nagetsi vide pravu razliku. Prijavio se u nevjerovatnoj formi, izgledajući onako kako obično izgleda tek nakon prva dva mjeseca sezone. On je takođe bolji atleta nego što većina shvata, a te vještine su maskirane njegovim metodičnim stilom koji je nezaustavljiv."

"Nikola je više razočaran nego što je ljut"

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I nije stvar u tome da je Jokić samo fizički spreman, on je "tu" u svakom pogledu i oko sebe ima svoju staru gardu - Džamala Mareja i Arona Gordona, kao i novajlije.

"Vidjeli smo kako Jokić preuzima tajm-aute prošle sezone i kako ima slobodu da govori saigračima šta da rade. Ove sezone bi to trebalo da bude na još višem nivou. Kakav je to bonus za Nagetse."

Američki novinar tvrdi da Jokić hoće da osvoji bar još jednu šampionsku titulu i preuzeo je na sebe odgovornost za prošlosezonski neuspjeh.

"Svakog dana djeluje motivisano da se osveti za prošlosezonsko ispadanje u prvoj rundi. Ne samo zato što Nagetsi nisu prošli dalje, već zato što vjeruje da je on bio razlog za to. Jokić je odigrao svoju najgoru seriju ikada, pri čemu ga je povreda ručnog zgloba pretvorila u šutera za tri poena sa svega 19,6 odsto uspješnosti. Njegovo izdanje uticalo je i na njegovo raspoloženje, ostavljajući ga više razočaranim nego ljutim, dok su Nagetsi bili nadigrani. Šest mjeseci kasnije, on pretvara tu motivaciju u oružje."

Naglašava Troj Renk da Jokić ne duguje Nagetsima ništa, jer im je donio titulu i bio MVP ili drugi u tom izboru u čak šest uzastopnih sezona. I važno je naglasiti to da niko njegovih godina (31) nije osvojio tu nagradu još od Stiva Neša 2005. i 2006. godine.

"Ako Jokić to izvede, biće to pobjeda nad realnošću u igri koja pripada mlađima."

"Jokić hoće da skine teret sa leđa"

Nagetsi su ovog ljeta doveli Demara Derozana u dubokim veteranskim godinama (37) i niz igrača za koje je pitanje koliko će moći da pomogne Denveru da se podigne na viši nivo (Marvin Begli i Tajus Džons).

"Dvije zvijezde više nisu dovoljne u vidu Jokića i Džamala Mareja. Nagetsima su potrebne fleksibilnost i raznovrsnost, a postoje nagovještaji da bi to mogli da pruže Trevon Brazile i 29-godišnji debitant Alfa Dialo. Jokiću se sviđa kako se rezervisti bore za minute i trude da ostave utisak.

Ne djeluje da Nagetsi imaju dovoljno da se popnu na vrh Zapada. Toliko je pitanja o Gordonu, Adelmanu i poenima sa klupe. Pa ipak, Jokić odiše takvim samopouzdanjem. Završio je prošlu sezonu bijesan. Želi da skine teret sa leđa. I zbog toga, Nagetsi su se vratili i dovoljno su opasni da nam privuku pažnju", piše u kolumni "Denver Posta".

U noći između subote i nedjelje, od 2 sata ujutru, Denver će igrati prvi meč kod kuće ove sezone, protiv Nju Orleansa.