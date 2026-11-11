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Baskonija dovela Šmitsa, stiže i Kenan Kamenjaš!

Baskonija dovela Šmitsa, stiže i Kenan Kamenjaš!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Bh. reprezentativac uskoro bi trebao da obuče dres Baskonije kao pozajmljen igrač Dubaija.

Kenan Kamenjaš ide u Baskoniju na pozajmicu Izvor: Facebook/Dubai Basketball Club

Baskonija je pred duel sa Partizanom (20.45) objavila novo pojačanje, a u pitanju je Rolands Šmits.

Iskusni centar stigao je u Vitoriju, ali trener Velimir Perasović ipak neće moći večeras da računa na iskusnog Letonca koji je u kariji između ostalih nastupao za Barselonu, Žalgiris i Efes.

U međuvremenu se pojavila informacija o još jednom pojaćanju Baskonije, a to bi trebao biti Kenan Kamenjaš.

BH. reprezentativac će u Baskoniji doći kao pozajmljen igrač Dubaija, objavio je "BasketNews", pozivajući se na španske medije.

Kamenjaš ima ugovor sa Dubaijem do 2027. a ove sezone igrao je samo u Aba ligi. U Evroligi nije nastupao, iako je prošle sezone imao odličan učinak u najjačem evropskom klupskom takmičenju.

U toj debitantskoj sezoni Kamenjaš je prosječno je bilježio 4,1 poen i 3,4 skoka po utakmici.

Najbolje partije pružio je protiv Fenerbahčea (20 poena i 15 skokova) i Crvene zvezde (20 poena, 9 skokova).

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Tagovi

Kenan Kamenjaš košarka

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