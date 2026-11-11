Da li se sprema otkaz Itudisu poslije 50:16?

U posljednje vrijeme su se pojavile spekulacije o potencijalnom otkazu za Dimitrisa Itudisa, ali Ofer Janaj tvrdi da to neće biti slučaj.

Izvor: Printscreen/YouTube/Real Madrid baloncesto

Hapoel Tel Aviv se muči u posljednje vrijeme, kako u Evroligi, tako i u domaćem šampionatu i Kupu. U elitnom takmičenju je trenutno na devetoj poziciji, dok je u Kupu Izraela doživio šokantan poraz od Makabija (86:75), tako što je meč završen serijom 50:16 u korist "Ponosa Izraela".

Sve to dovelo je u pitanje sudbinu trenera Dimitrisa Itudisa. Već su počele spekulacije o tome da mu se sprema otkaz, da bi uskoro mogao da ode sa klupe. O tome je riješio da priča i prvi čovjek kluba Ofer Janaj.

"Nemam šta da kažem na tu temu. Itudis ne ide nigdje. Ovo je sistem u kom moramo da podržavamo jedni druge", poručio je Janaj za izraelski portal "One".

Pitali su ga i da prokomentariše informacije o tome da će Hapoel, uz Valensiju, Pariz, Dubai, PAOK i Maksima Romu da dobije status franšize Evrolige.

"Nadam se da će to da se ostvari. To ujedno znači i stalnu licencu i imaće veliki značaj za nas. Daće nam priliku da napravimo još agresivniji plan, da se posvetimo izgradnji veće hale", dodao je Janaj.

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