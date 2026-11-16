Svetislav Pešić: "Dule nije imao budžet kao Partizan danas, a pravio je igrače"

Svetislav Pešić se prisetio Duška Vujoševića i njegovog uticaja na Partizan, ističući njegovu posvećenost i disciplinu tokom trenerske karijere.

Izvor: MN PRESS

Legendarni Svetislav Pešić govorio je o Dušku Vujoševiću, koji je nedavno preminuo, i njegovom ogromnom uticaju na Partizan i generacije igrača koje je stvarao. Bivši selektor Srbije posebno je istakao koliko je Vujošević bio posvećen radu, koliko je bio uporan i disciplinovan, ali i koliko je igrača tokom svoje karijere uspio da izgradi.

Pešić je podsjetio i na okolnosti u kojima je Vujošević radio, ističući da nije imao budžete kakve Partizan ima danas, ali da je uprkos tome ostvarivao velike rezultate.

"Mi smo imali, moram da kažem, ta moja generacija, ipak smo imali podršku.Znači, mogli smo da izgubimo neke utakmice i da nam daju i neku sljedeću šansu i tako dalje. Dule nije imao te budžete koje danas Partizan ima. I dobro je da ima, znam, teško je i naći pare i napraviti te budžete, sve je to dosta komplikovano. Lako je možda nama ponekad, pošto ne znamo unutra u klubovima kako to sve funkcioniše, ali Dule je, recimo, imao fantastične rezultate u evropskim takmičenjima. Čak je bio i na Fajnal-foru i to sa igračima koje on nije mogao da... On je isto imao strane igrače, naravno, ali ne u ovom obimu", rekao je Svetislav Pešić u emisiji "Kida Show".

"Ne možeš izbrojati toliko igrača"

Posebno je naglasio ono što je Vujošević radio svakodnevno, ali i činjenicu da iza njegovih rezultata nije stajao samo on, već čitav klub i stručni štab.

"I radio je, radio je danonoćno. On, ne samo on, nego i klub i ovi njegovi asistenti, kolege i tako dalje. I napravili su igrače. Partizan je napravio toliko igrača u tih 20, 30 godina da ih ne možeš izbrojati, koji su postali pravi igrači, neki NBA igrači i tako dalje. Znači i u ovim uslovima je moguće. I u ovim uslovima je moguće!"

Pešić je potom Vujoševića izdvojio kao primjer koji bi trebalo da služi trenerima, posebno zbog odnosa prema poslu i sportu.

"Prema tome, Dule je bio, ja njega gledam kao primjer trenerima, ne samo stvaraocima, nego njegova posvećenost tom sportu, njegova upornost, disciplina koju je on donosio i ogromno znanje, naravno, sigurno", zaključio je Pešić o Dušku Vujoševiću.

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