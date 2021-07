Novakovo prokletstvo polufinala - zaustavljen treći put: Strašan skor na grend slemovima, ali Olimpijske igre su drugo!

Čak tri puta u karijeri Novak Đoković je stizao do polufinala Olimpijskih igara, ali je sva tri puta poražen.

Sanjali smo da će Novak Đoković donijeti zlato sa Olimpijskih igara, djelovalo je da je finale veoma blizu kada je poveo protiv Aleksandra Zvereva 6:1 i 3:2, međutim onda se samo "ugasio".

Igrao je Nijemac kao u transu, vezao čak osam gemova u nizu, a Novaku nije pomoglo ni kada je vikao na svoj stručni štab. Bez obzira na maestralnu igru u prvoj polovini meča, Đoković je na mreži morao da čestita boljem, koji mu se doduše i izvinjavao, pa mu preostaje da se bori za bronzanu medalju.

Biće to čak treći put u karijeri Novaka Đokovića da se bori za ovo odličje na Olimpijskim igrama, a već je poznato da će mu sutra na crtu izaći španski teniser Pablo Karenjo-Busta.

Protiv njega ima četiri pobjede i jedan poraz, i to nakon diskvalifikacije na US openu, ali naravno u ovim situacijama to nije presudno, više nas sve zanima u kakvom će mentalnom stanju biti Đoković poslije šokantnog poraza, pošto je silno želio da Srbiji donese zlatnu medalju.

Bile su ovo četvrte Olimpijske igre za Đokovića, a zanimljivo je da je čak tri puta zaustavljan na korak od finala - dok je jednom, i to prije pet godina u Rio de Žaneiru, poražen već u prvom kolu.

S druge strane u polufinalima grend slemova ima skor 30-11.

Đoković je do bronzane medalje stigao u Pekingu kada je u polufinalu izgubio od Rafaela Nadala u tri seta (4:6, 6:1, 4:6), ali tada niko od njega nije očekivao zlato. Imao je samo 21 godinu, pa je pun elana ušao u meč za treće mjesto protiv američkog veterana Džejmsa Blejka i dobio ga relativno lako u dva seta (6:3, 7:6).

Na igre u Londonu, Đoković je došao kao jedan od favorita, bio je drugi teniser svijeta u tom trenutku, pa je redom "čistio" Fonjinija, Rodika, Hjuita i Congu, da bi potom došlo kobno polufinale.

Čekao ga je domaći teniser Endi Marej i uspio je da pred svojom britanskom publikom slavi tek u završnici setova (7:5, 7:5), a Đoković je razočarano napustio vimbldonski kompleks u koji je ipak morao da se vrati kako bi pokušao da osvoji bronzanu medalju.

Ipak, poznato je da je Đoković veliki emotivac i da mu je poslije teških poraza potrebno vrijeme da bi se "oporavio" tako da je Huan Martin del Potro završio sa odličjem oko vrata - slavio je u dva seta 7:5, 6:4.

Isti teniser ga je četiri godine kasnije u Riju zaustavio već u prvom kolu, pričao je Đoković da mu je to jedan od najtežih poraza u karijeri, bilo je dosta suza, pa se i Del Potro pred početak turnira u Tokiju šalio da sada može do zlata - kada on nije tu da mu poremeti planove.

I sve je išlo po planu, sve dok Đoković nije došao na tri gema od pobjede i bio nikad bliži finalu Olimpijskih igara...

Na sljedećim u Parizu, koje se igraju 2024. godine, imaće punih 37.

