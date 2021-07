On je Novaku srušio san: Provodio se s njim u Beogradu, bivša iznijela strašne optužbe da je tukao!

Karijeru njemačkog asa u posljednjih godinu dana pratile su velike kontroverzne i teške optužbe. Sada je ponovo u centru pažnje zbog sporta, jer je ostvario najveću pobjedu u karijeri - protiv Novaka Đokovića u Tokiju.

Izvor: MN PRESS

Nažalost, Novak Đoković ni iz četvrtog pokušaja nije uspio da osvoji zlato u singlu na Olimpijskim igrama.

U petak je imao sve na svojoj strani do drugog seta, a onda je Nijemac Aleksandar Zverev zaigrao kao u transu, pogađao pod svim uglovima i sa ogromnim samopoudanjem ušao u finale.

Đoković će sada morati u borbu za bronzu, a Zverev se na mreži čak izvinjavao Noletu, porukom: "Ti si jedan od najvećih svih vremena, izvini za ovo"

Zverev će sada u finale protiv Rusa Karena Hačanova, Novak će danas opet na teren u četvrtfinalu miks-dubla, a onda će u nedjelju igrati za bronzu protiv Španca Pabla Karenja Buste.

I Nole, kao i njegovi navijači, sigurno će osećati veliki žal, ali zaista je dao sve od sebe, i još daje. Danas je pružio ruku Zverevu jer je odigrao jedan od najboljih mečeva u karijeri, koja ga je ne tako davno dovodila i u Beograd.

Izvor: MN PRESS

Zverev je prošle godine bio u grupi velikih tenisera koji su na Noletov došli na turnir na Đokovićevim terenima na Dorćolu. Uživao je nekoliko dana u Beogradu, igrao fudbal sa poznatim ličnostima na Kalemegdanu, bio i u provodu u sa Noletom i pokazao i tada da su dobrim odnosima van terena.

U međuvremenu je prolazio uspone i padove, a poslije "zaključavanja" zbog korone ostvario je i dosadašnji rezultat karijere, plasman u finale US Opena 2020. Do finala Olimpijskih igara i osiguranog srebra bio je to njegov najveći individualni uspjeh.

Brat je predosjetio ovakav ishod Miša Medvedev, Sašin rođeni brat, sada je komentator Eurosporta i na neki način je predvidio da bi Zverev mogao da savlada Đokovića u Tokiju, prije svega zato što je meč kraći nego na grend slemovima. "Rekao bih da je lakše dobiti Novaka u Tokiju, nego na US openu, jer meč kraće traje. Može da se probudi u lošem raspoloženju, da odigra slabiji prvi set i da protivnik odigra nevjerovatan drugi. Na grend slemovima je drugačije, jer i ako dobijete dva seta kao što su recimo Museti i Cicipas uradili u Parizu, morate da dobijete fizički i mentalno jakog Novaka što ga čini nevjerovatnim", rekao je on.

Nijemac ruskog porijekla poznat je kao dokazani as, trenutno peti na svijetu, a kroz karijeru su ga pratile i teške optužbe njegove bivše djevojke. Ona je tvrdila da je jednom prilikom napao u hotelu tokom svađe.

"Pokušao da me uguši jastukom i uvijao mi je ruke. Pokušavala sam nekoliko puta da pobjegnem, ali mi nije dozvoljavao. Bila sam uplašena da bi neko mogao da nas vidi i čuje. Ali sam na kraju uspjela da pobjegnem bosa i samo sa telefonom u rukama", rekla je Olga Šaripova za "Šampionat".

Zverev me prošle jeseni odmah demantovao te optužbe i poručio da ga sve to veoma uznemiruje.

"Ovo me jako rastužuje. Znamo se još otkad smo bili djeca i zajedno smo prošli mnogo toga. Krivo mi je što priča tako nešto. To jednostavno nije tačno. Bili smo u vezi, završili je odavno i zašto sada Olga optužuje, ja to ne znam. Nadam se da ćemo i nas dvoje da nađemo način i razjasnimo sve razumno i uz dužno poštovanje", poručio je tada Saša Zverev.

Dok je prolazio kroz te privatno teške dane, oglasila se i njegova bivša djevojka Brenda Patea, koja je tokom trudnoće poručila da ne želi da sa njim odgaja dijete.

"Trudna sam 20 nedjelja i očekujem bebu s Aleksom. Mi smo imali različite poglede na život i zbog toga smo se rastali. Svako ko živi pored sportiste mora da se potčini drugačijem načinu života. Za mene ne dolazi u obzir da odgajamo dijete zajedno!" rekla je ona tom prilikom.

Zbog svega navedenog, privatni život Saše Zvereva često je bio u prvom planu bar koliko i profesionalni, u kojem je godinama na ivici da "prelomi" i da stane u red grend slem šampiona.

U tom smislu, pobjeda protiv Novaka u Tokiju vjerovatno je najveća u njegovoj karijeri.

(MONDO)