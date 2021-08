Srbija osvojila novu medalju: Sebić "upucao" bronzu u Tokiju!

Milenko Sebić je uspio da napravi rezultat karijere i osvoji bronzanu medalju za Srbiju na Olimpijskim igrama u Tokiju!

Izvor: MN PRESS

Srbija je osvojila petu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju!

Milenko Sebić je osvojio bronzanu medalju u streljaštvu, u disciplini 50m malokalibarska puška trostav nakon sjajnog pucanja u završnici!

Srbija je tako osvojila drugu medalju u streljaštvu u Tokiju, poslije srebra Damira Mikeca, a sve nakon vrlo uzbudljivog takmičenja.

Sebić je poslije prva dva stava bio na šestom mjestu i nisu mu se davale velike šanse da do kraja stigne do medalje, ali zadržao je mirnoću dok su njegovi rivali kiksirali i tako je stigao do trećeg mjesta pred posljednji pucanj.

Pogodio je tada 10.0 krugova i time imao sasvim dovoljno poena da ostane na trećem mjestu, koje mu donosi olimpijsku medalju!