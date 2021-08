Ivana Španović se prvi put oglasila: Daš sve od sebe u životu i ne liječiš komplekse - proći će!

Srpska šampionka je odmah poslije nastupa u finalu rekla da nije vrijeme da se obraća javnosti. Sada je došlo.

Razočaranje je sigurno i dalje jako, ali Ivana Španović mora dalje!

Heroina srpskog sporta oglasila se prvi put od zauzimanja najbolnijeg, četvrtog mjesta u finalu Olimpijskih igara, na kojima je skočila najviše, ali u polufinalu. U borbi za zlato nije bila na tom nivou, kao ni ostale takmičarke, ali je ipak ostala bez odličja.

Ivaninu poruka počela je riječima na engleskom:

"Ova olimpijka je od svoje 31 godine života posvetila 24 godine radu na svom snu i 7 sekundi skoka u nepoznato. Tako da... Pretpostavljam da se ne radi o srećnom kraju priče, već o priči".

Potom je nastavila na srpskom...

"Posljednje 2 godine su bile pravi izazov da se istraje u olimpijskom snu uz slomljenu kost u stopalu i povrede", počela je Ivana.

"Tokom zimske sezone, Tokio se činio kao nemoguća misija, ali potreba za dosljednosti snu i istrajavanju u lošim trenucima kao naslijeđe i potvrda mlađim generacijama da će te prilike hiljadu puta sažvakati i pljunuti na pod upravo "game changer" situacije".

"Sport je za mene oduvijek bio i biće pozornica gdje se oblikuješ kao čovjek pa onda kao takmičar, daješ sve od sebe u svim sferama rada i života, poštuješ tuđi rad koliko i svoj, odmjeravaš svoje sportske sposobnosti uz sve propratne faktore a ne mjesto gdje liječiš svoje komplekse. Iz nekog sna ne želiš da se probudiš, iz nekog jedva čekaš ali jedna stvar im je zajednička - proći će".

"Hvala vam svima puno na podršci. Moja uvjerenja o onome što radim i na koji način, uvijek će biti višestruko veća od svake sumnje koja se ispriječi i zato - "show must go on", poručila je Ivana.

